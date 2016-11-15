Борьба кланов нащупывает дно
Сейчас понесется: арест Улюкаева -блестящая операция, решительный поворот в борьбе с коррупцией, очищение «духовных скреп» от грязи и так далее. В сми уже началось.
Только не надо быть наивными дурачками и воспринимать желаемое за действительное. Неделю назад у меня была встреча с товарищем, «вхожим» в известные кулуары. Так вот что он мне сказал (неделю назад): «Ты, старик, даже не можешь представить, какая страшная грызня началась в самом верху! Скоро начнутся такие войны между кланами — мы такого еще не видели!» И он назвал несколько очень известных фамилий в России, враждующих между собой не на жизнь, а на смерть, в том числе в Правительстве и Кремле.
Все, что мы сегодня видим — не борьба с коррупцией(она неотделима от «вертикали» и является ее солью), а ожесточённая внутривидовая борьба за влияние, финансовые потоки и должности. А в этой борьбе все средства хороши — от «слива» компромата и подстав, до рейдерских атак и физической расправы. Последняя, правда, до сих пор осуществлялась руками силовиков — СКР, МВД, ФСБ, на худой конец — чеченских.
Никаких основ арест Улюкаева не потряс: просто министр никогда не входил в ближний круг «неприкасаемых», не был «озерным» небожителем. Да, из Питера; да, добротный экономист. Когда всего было много, воровать давали всем. Но не все поняли, что ситуация резко поменялась: теленок в разгар кризиса стал маленьким, и правила игры поменялись: в них стало намного больше личного и группового риска. Пересек дорогу более сильному хищнику — сам стал кормом.
Характеризуя напряженность в верхах, мой информированный собеседник сказал: «Дело скоро дойдет до того, что путинское окружение начнет обвинять друг друга в самых смертных грехах в прямом эфире центральных каналов ТВ. Так что оппозиция может расслабиться и отдыхать: змея начала поедать свой хвост.»