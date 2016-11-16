Алексея Улюкаева сняли с должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия
Глава государства Владимир Путин вечером 15 ноября подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия»
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Глава государства Владимир Путин вечером 15 ноября подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Временно исполнять обязанности главы Минэкономразвития будет заместитель Улюкаева Евгений Елин.
Алексей Улюкаев в ночь на 15 ноября был задержан сотрудниками правоохранительных органов в офисе «Роснефти» при получении взятки с поличным.
По версии следствия, Улюкаев с угрозами вымогал у «Роснефти» 2 млн долларов за содействие в совершении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».
Басманный суд по ходатайству следствия направил высокопоставленного чиновника под домашний арест.