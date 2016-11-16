Районы Подмосковья стонут городами...
Насильственная декларативная урбанизация подмосковных сел должна завершиться в первой половине семнадцатого года — юбилейного года Октябрьской революции.
Села при этом останутся селами с удобствами на дворе, сельские льготы обещают сохраниться, сельские территории с этими льготами останутся там же, где и были до великого преобразования, а что же меняется?
Меняется распорядитель бюджета!
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, великий реформатор современности сравнимый разве что с Дэн Сяопином, так и заявил разъясняя смысл грандиозных политических инноваций: «Смысл преобразования - не бросать деньги на ветер. Мы должны опираться на собственные ресурсы, рачительно к ним относиться», - цитирует Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Вот о рачительности следует поговорить отдельно. Как пишет газета юга Подмосковья «Ока-инфо»: «Свою выгоду получили и депутаты: для них были оформлены госконтракты на аренду 77 легковых авто. Общая сумма - 238 млн. рублей. В этом году бюджет заплатит за перевозку каждого депутата по 3,1 млн. рублей. При этом аренда автомобиля почему-то оказывается намного дороже самого железного «коня»: его коммерческая цена - 1,5 млн. рублей. Кстати, чуть позже отменили льготы по налогу и тем многодетным семьям, которым посчастливилось иметь большие машины».
Вообще-то рачительность присуща нашему руководству. Взять к примеру упомянутую выше пресс-службу губернатора и правительства Московской области. По экспертной оценке только на пиар регионалы тратят около 12 миллиардов рублей, что эквивалентно десяти бюджетам Серпуховского района!
Глава Серпуховского района Александр Шестун так прямо об этом и говорит: «Между тем, именно под контролем этих глав пока остаётся расходование более 50 миллиардов бюджетных рублей. И главы могут без совета с правительством региона, по своему усмотрению направлять эти деньги туда, где они, по их мнению, необходимы, тратить их на нужды поселения. Поэтому и придуманы «объединения» и «укрупнения». Такая «реформа» создаст новые образования, повлечёт за собой новые назначения, и без сомнения главная цель Воробьёва - отстранить этих глав, формально ликвидировать их должности вместе с их поселениями и, назначив своих ставленников, взять под свой контроль 50 млрд. р».
И вместе с тем в любом деле всегда находятся положительные моменты и здесь Андрею Юрьевичу честь и хвала!
Губернатор Московской области одним росчерком пера показал всю несостоятельность существующих государственных демократических институтов, блеск и нищета которых проявились в полный рост!
Для чего нужен такой пик демократии, как выборы? Когда демократически избранные депутаты и главы по мановению ока одного лица в безудержном и всеобщем экстазе добровольно слагают свои полномочия, опираясь при этом не на волю избирателей, а на волю узурпатора, диктатора, тирана — кому как нравится, так и величайте отныне.
Для чего нужно местное самоуправление, если оно самоуправляться не хочет? Если главу городского округа фактически назначает губернатор!
Для чего нужны местные бюджеты, если депутаты, как дети несмышленые, возьмут и израсходуют их не так, как надо, то есть выбросят деньги на ветер!
Поэтому я голосую за губернатора. Ему виднее. Единственное, Андрей Юрьевич скажите пожалуйста на всякий случай, как мне лучше держать руку, как ровнее, как правильнее и надежнее? Выдайте мне пожалуйста гипса правительственного, чтобы загипсовать её в положении «за» единовременно и сразу на весь выборный период! Чтобы не дай бог невольно или по случайности, рука в нужный и ответственный момент не дрогнула.
Поэтому, я голосую «за». За губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича, потому что нет умнее и дальновиднее реформатора, разумно и правильно собирающегося потратить собранные на моем селе налоги, чтобы потом мне же дураку об этом и рассказать.
Слався село отныне! Расти, процветай, становись городом, чтобы наконец-то отменить эти самые льготы за нашу сельскую недоразвитость и отставание от города. Ведь если льготы обещают сохранить, значить и в результате этой реформы, не видать нам на селе дорог, больниц и прочих прелестей урбанизации!
Нам обещают одно — сохранить льготы, а значит до городского рая еще ой как далеко...