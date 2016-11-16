Особенности национального бизнеса
Челябинская область стала полигоном для обкатки очередной схемы отъема бизнеса, в которой участвуют чиновники и силовики
Наше издание постоянно обращается к теме дольщиков и жилищного строительства. И это понятно – для людей, оказавшихся без обещанной крыши над головой, нет темы актуальнее и важнее. Мы рассказывали о махинациях компании «Маяк» в Екатеринбурге, о том, что творится с жилищным строительство в Подмосковье, о проблемах в застройке Петербурга. Касались и судьбы грандиозного проекта в Челябинске – ЖК «Академ Riverside».
Признаемся, поначалу мы не очень пристально вглядывались в происходящее в столице Южного Урала. Да, есть скандал, да, ударно подключилась прокуратура, да, налицо желание губернатора вставить шпильку своему предшественнику, Михаилу Юревичу. Почему ему? Потому что обществу регулярно внушали: за кризисом ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside») якобы стоит именно он, как конечный бенефициар. Поверить в это летом 2016-го было несложно - на дворе разворачивалась выборная кампания, в которой экс-губернатор мог составить более чем реальную конкуренцию губернатору действующему, и информационные технологии давили на психику вовсю. Тем более, что Михаил Юревич традиционно считается нынешними властями одним из основных «дестабилизантов» ситуации в регионе. На это он якобы тратит огромные средства – по крайней мере, этот тезис регулярно вбрасывался через определенные челябинские СМИ.
Но выборы прошли, Юревича с «пенсионерами» брутально сняли, а тем временем проблема ООО «Гринфлайта» стала приобретать какой-то очень странный, мы бы сказали «марсианский» разворот. В октябре-ноябре «Гринфлайт» и ЖК «Академ Riverside» стали главными поставщиками новостей по теме «обманутые дольщики» в масштабах страны! На тематические запросы Яндекс с готовностью выдавал не менее 10 материалов ежедневно! И стало ясно, что информационный вал связан не только с очередными новостными поводами. 4 декабря у Михаила Юревича должен истечь депутатский иммунитет. Поэтому сейчас идет усиленная информподготовка с основным посылом: «Вор должен сидеть в тюрьме». Речь идет о г-не Юревиче. И возникает вопрос: а чего это бывшего губернатора Челябинской области с такой силой преследуют, жучат и давят? Ведь само по себе дело «Гринфлайта» не дает оснований для такого прессинга. И мы решили посмотреть, «а был ли мальчик?» И, посмотрев, пришли к немудреному выводу: дело вовсе не в недострое или в иной локальной причине. Складывается устойчивое впечатление, что на бывшего челябинского губернатора, владельца макаронного бизнеса и прочих «газет-пароходов» давит вполне конкретная группа людей с вполне конкретной целью: сначала выбить Юревича «с поля» вообще. А потом – заставить отдать свои активы. «Если ты занимаешься бизнесом и полез в политику, то на тебя начнут давить через твой бизнес. Особенно если человек сам уже имеет большое влияние на политику, как имел Юревич в Челябинске», поделился своим мнением в разговоре с нами представитель челябинского отделения одной из парламентских партий, имевший дело со всеми сторонами конфликта.
«Работает» такие схемы обычно союз силовиков и чиновников. Полагаем, что «казус Юревича» - не исключение. Попробуем свое мнение проиллюстрировать.
Кому и что вешают на уши
Во избежание кривотолков скажем сразу: наше издание никогда не работало и не работает с Михаилом Юревичем. Кстати, макароны «Макфа» мы тоже не покупаем – из московского патриотизма кушаем «Экстру-М», а по праздникам «Барилла». Но это так, к слову. Ситуация вокруг дольщиков в Челябинске интересна для нас в другом ракурсе и в контексте другой, глобальной проблемы. А именно: как у нас в стране, в канун нового, 2017 года, под предлогом борьбы за справедливость и законность, происходит (или запланировано) очередное отжатие крупного бизнеса. Именно таким предлогом, как нам кажется, является ситуация с «Гринфлайтом».
Пунктирно напомним основные вехи событий. Итак, в апреле 2016 года челябинская прокуратура официально заявляет, что «неустановленные лица из числа руководства ООО «Гринфлайт» совершили хищение чужого имущества - денежных средств участников долевого строительства, путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно сообщив участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства объектов, не завершив в установленные сроки строительство, не оформив документы по вводу в эксплуатацию, не передав участникам долевого строительства помещения по актам приема-передачи в соответствии с договорами долевого участия». Для понимания масштабов: ООО «Гринфлайт» - это застройщик 29 домов объемом строительства 1115 тыс. кв.м. в шести микрорайонах упомянутого жилого района, а также 2 домов на 32 тыс. «квадратов» в Калининском и Центральном районах города. Правоохранительные органы уверены, что из собранных средств дольщиков 6 млрд рублей выведены неизвестно куда, поэтому стройка остановлена. Вывели деньги, как более чем прозрачно обозначали прогубернаторские СМИ, в пользу конечных бенефициаров компании. В их числе – Михаил Юревич. Заголовки статей типа «За деньгами «Гринфлайта» пошли по следам Юревича», стали нормой.
Здесь надо остановиться. Повторимся, речь не о личной судьбе макаронного короля России, а о методах давления на бизнес. Читая «джинсу», в изобилии расплодившуюся на челябинских сайтах, мы задались вопросом: а где четкие юридические доказательства того, что Юревич имеет отношение к «Гринфлайту»? Парадокс, но их – нет. Есть только сказанное кем-то об этом в прессе. Причем сам информационный вброс подается как доказанная реальность. Чтобы ни у кого не было сомнений. Например, так: «По одной из возможных версий следствия деньги отправлялись через «Московский Красный Крест» под видом «гуманитарной помощи» в ДНР и ЛНР. Также рассматриваются варианты с выводом средств через СМП Банк в виде спонсорской помощи столичному хоккейному клубу «Динамо» и возможным выводом капитала под нужды строительства Торгово-Развлекательного Комплекса «Алмаз»». И всё. Согласитесь, когда кампанию «по посадке» строят на слухах и чьих-то версиях это, мягко говоря, странновато.
Тем не менее, фамилия якобы бенефициара мусолилась май и все лето. Хотя еще 29 апреля руководство компании призналось, что заморозка проекта стала результатом серьезных просчетов ее менеджеров. «Игнорирование меняющейся конъюнктуры рынка и отвлечение денежных средств в проекты, находящиеся на инвестиционной стадии, неизбежно привели к дефициту средств в… «Академ Riverside» и, как следствие, к переносу срока сдачи домов, штрафным санкциям со стороны дольщиков, к потере репутации и остановке продаж и поступлении денежных средств». Да, за менеджерами сохранили высокие зарплаты даже когда строительство заморозилось, да, только аренда офиса в «Челябинск-СИТИ» обходился ООО «Гринфлайт» более чем 2 млн рублей в месяц. Да, подвели поставщики из других регионов. Да, допустили просчеты в попытке создать компанию федерального масштаба. Зашел в тупик проект в Подмосковье и Сосновском районе. По словам бывших сотрудников компанию «доили» энергетики, муниципальные структуры (водоснабжающие организации и др.).
Вроде бы, все понятно. Но – стоит обратить внимание на следующий факт: до определенного времени у застройщика не было проблем. Они начались после смены власти в регионе, т.е. когда губернатором стал Борис Дубровский. Судя по материалам СМИ, областные власти интереса к теме не скрывают. Причем она явно выходит за «губернаторский» формат, когда глава региона вмешивается в проблемы дольщиков с целью их оперативного решения.
Личный интерес
Еще немного деталей. В апреле 2014 года компания берет в СМП-банке (контролируется семьей Ротенбергов) кредит в 1,5 млрд рублей на продолжение проекта. Предполагалось, что с марта по октябрь 2015-го застройщик погасит долг, однако денег не появилось. И в марте 2015-го было подписано допсоглашение о переносе сроков, за что банк ввёл ограничения на расчёт с другими кредиторами, потребовал согласовывать с ним выплату дивидендов, смену состава учредителей, запретив продавать дочерние компании и уменьшать уставный капитал.
А в 2016 году вокруг «Гринфлайта» начинается непонятная возня. Шансом на спасение для ООО могли стать спонсорские средства. Однако банк не давал согласия на смену учредителей. Кроме того, весной 2016 года были заморожены счета строительной компании и всех её «дочек». В местных бизнес-кругах считают, что такая позиция банка – результат договоренностей с губернатором Дубровский. Зачем? Об этом чуть позже.
И вот тут-то командой губернатора, до весны как бы наблюдавшей за ситуацией со стороны, делается первый резкий (не считая публичных заявлений) шаг. В начале мая создается рабочая группа для изучения проблем ООО «Гринфлайт» под руководством вице-губернатора Сергея Шаля, которая заявила о достигнутых договоренностях по завершению строительства домов с двумя инвесторами - трестом «Магнитострой» Олега Лакницкого (в июне назначен гендиректором «Гринфлайта») и «ЦУП» Алексея Крикуна. Победителем в итоге выходит г-н Лакницкий, которого в июне назначают гендиректором «Гринфлайта». Что не мудрено: владельца «Магнитостроя» связывала старая дружба с Борисом Дубровским еще по Магнитке. Не помешало и то, что г-н Лакницкий был ранее судим по делу челябинского экс-сенатора Цибко. В мае 2015 года он был осужден Ленинским районным судом г. Магнитогорска, ему назначили штраф в 30 миллионов рублей за совершение коррупционного преступления - дачу взятки должностному лицу. В отношении него имеется обвинительный приговор, а наказание назначено ниже низшего предела. Судимость не снята и не погашена. По сообщениям СМИ, Лакницкий пытался с помощью взяток продвинуть свой строительный бизнес в городе Озерске.
Странности вокруг «Гринфлайта» продолжаются. Новый гендиректор вдруг заявляет, что денег в достройку он вкладывать не будет. А как же обещания губернатора, что все получат свои квартиры? И какой же он тогда инвестор? В ход идет стандартная схема – на встрече с дольщиками новый глава компании заявляет, что активов в Компании нет, и земли купленные на деньги Дольщиков для развития новых проектов ничего не стоят, что Компанию он приобретает за 1 рубль. При этом как-то забывается, что по итогам апрельского совещания вице-губернатор Сергей Шаль прокомментировал ситуацию вокруг «Академа» следующим образом: «По итогам 2015 года прибыль компании составила более 100 млн. рублей. Мы не видим никаких оснований для процедуры банкротства. И мы считаем, что если процедуру кто-то инициирует, то это можно рассматривать как преднамеренное банкротство. Все будет сделано для того, чтобы привлечь оборотные средства для достройки домов и выполнить все другие обязательства компании. На сегодняшний день баланс «Гринфлайта» - положительный. Активы перекрывают обязательства, но мы более внимательно изучим обстоятельства дел. Действительно баланс «Гринфлайта» - положительный, это подтверждается документами которые я вам предоставлю».
Но летом об этих словах уже не вспоминали. Почему? Потому что к тому моменту, как мы предполагаем, пошла в ход другая схема. Ее авторы решили убить двух зайцев: разобраться до конца с «Гринфлайтом», а заодно нанести удар по человеку, с которым проект прочно ассоциировался. То есть, с Юревичем.
И тут в дело идет проверенная годами система: возбуждение уголовного дела, арест всех активов, передача компании в управление ангажированному лицу. Очень удобный и эффективный ход с точки зрения воздействия, особенно когда можно переложить трудности с больной головы на здоровую. Одновременно на все ключевые посты в бизнесе, Лакницким, заводятся свои люди. Буквально пару недель назад гендиректором крупнейшей управляющей компании Челябинска «Ключевые люди» стал его зять Артем Клименко. Эта УК обслуживает микрорайоны Парковый и «Академ-Riverside», которые возводит «Гринфлайт». Семейный бизнес, при негласном благоволении губернатора, налицо…
Так был ли мальчик?
И вновь мы задаемся вопросом: существуют ли доказательства вывода из «Гринфлайт» собственниками бизнеса впечатляющей суммы в 6 млрд рублей? В том числе и через спонсорскую помощь спортсменам? И выясняется, что реальных доказательств - нет. Хотя тезис о якобы их наличии муссируется в СМИ постоянно.
«Гринфлайту» припомнили спонсорские перечисления столичному «Динамо» (через СМП-Банк) – 320 миллионов рублей в 2013 году. В августе 2016 года счета клуба были арестованы в рамках дела, которое возбудили по ч.4 ст.159 УК РФ по распоряжению заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Пономарева. Интересная особенность: дело было возбуждено как бесфигурантное. Позже в нем появился обвиняемый, экс-глава «Гринфлайта» Сергей Мануйлов, против которого выдвинули обвинение по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Однако все пожертвования, как сообщил нам источник, близкий прежнему руководству компании, делались из чистой прибыли, а не из средств дольщиков. Поэтому никаких оснований для уголовного дела здесь не было, уверен он. «Уголовное дело по фактам перечисления денег в качестве пожертвований и оплата юридических услуг должно быть прекращено, так как никакого состава преступлений в этих действиях нет. Деньги официально прошли по счетам, это совершенно законно и легально», сообщил он «ОГ». То есть, выходит, что тема вывода через спонсорство оказывается пшиком?
Зададим еще несколько простых вопросов. Вопрос первый: зачем Михаилу Юревичу выводить 6 млрд? Человек, владеющий успешным бизнесом (место в пятерке мировых(!) производителей макаронных изделий – не шутка), официальная выручка которого колеблется в районе 15 млрд рублей. Денег не хватает? Вопрос второй: будет ли здравомыслящий бизнесмен, а г-н Юревич, по нашему мнению, является таковым, подставляться в проекте (даже если бы он имел к нему отношение), проблемы в котором чреваты сильнейшими публичными и социальными последствиями? Вряд ли. Вопрос третий: неужели Юревич, имей он какое-то отношение к «Гринфлайту», не закрыл бы вопрос весной 2016-го? Когда властями официально было заявлено, что для его решения нужен всего 1 млрд. рублей. Тот самый, который завис в СМП-Банке. Наверное, Юревич один миллиард где-нибудь нашел. Согласитесь, простые вопросы, требующие простых ответов. И наше издание наверное не первое кто их задает. Но областная власть почему-то на них не отвечает.
В связи с этим хочется задать и четвертый вопрос: если новое руководство «Гринфлайта» так ратовало за дольщиков, то почему г-н Лакницкий (и союзные ему областные чиновники) не пошел на вариант ЦУП Алексея Крикуна? Который, напомним, предлагал руководству «Гринфлайта» сотрудничество в достройке домов, предлагал погасить критическую задолженность, купить активы компании на сумму более трех миллиардов рублей, но - Лакницкий отказался от предложения погашения долгов. Резонно предположить, что готовится преднамеренное банкротство компании после вывода оставшихся активов. А вину за происходящее пытаются повесить на неугодное региональной власти лицо.
И последний, пятый вопрос: под проект «Академ Riverside» компания «Гринфлайт» привлекла в общей сложности не более 20 млрд рублей. Спросите любого застройщика, можно ли при таких масштабах вывести 6 миллиардов? Мы поинтересовались у нескольких экспертов рынка, ответ был один: невозможно.
По мнению одного из акционеров ООО «Гринфлайт» (имя, по его просьбе, не сообщаем), в отношении компании на самом деле произошел настоящий рейдерский захват с использованием, прежде всего органов ФСБ по Челябинской области, Следственных органов, при поддержке руководства и администрации региона. Юревича банально заставляют заплатить за чьи-то (мифические) долги. Это обычный инструмент давления, говорят в регионе. Новые владельцы буквально за 3 месяца получили очень большой бизнес с хорошими активами.
Мы полагаем, что за этим неизбежно последуют новые шаги не просто по вытеснению экс-губернатора области из региона, но и, скорее всего, новые рейдерские атаки на его бизнес, причем основной, «Макфу». Тем более что Михаил Юревич, можно сказать, подставился. Но как? Заступился за бывшего вице-губернатора Сандакова, собиравшего «черную кассу» для… «Единой России». При этом нелицеприятно высказался в адрес местных силовиков. Те не простили. Кстати, похожая история уже была в 2005 году с компанией «Монолит». Вместо того чтобы помочь компании, стали искать различные предлоги, чтобы человек отказался от бизнеса. Особую роль тогда сыграли силовики.
Грязные методы, которые силовики применяли в бизнес-конфликтах, вылезли еще в одном, совершенно не связанном со стройками деле. Где также фигурирует Михаил Юревич. На днях в суде по делу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко заслушали аудио прослушки телефонного разговора, состоявшегося между ним и Олегом Лакницким. Последний прямым текстом жалуется, что его вызвали на допрос и требуют оговорить экс-сенатора. Следователи заставляют сказать, что он давал ему взятку за то, чтобы тогдашний губернатор Михаил Юревич оказывал содействие в бизнесе. Стоит ли удивлять неловким попыткам силовиков и дружественных чиновников администрации притянуть сегодня экс-губернатора к делу «Гринфлайт» также любыми путями. И то правда, стройка – ничто, война - все.
…Пару лет назад Ura.ru написало о том, что главную роль в смещении Юревича с поста губернатора региона сыграл директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Наверное, обиделся за ЧТЗ. Нам, строго говоря, все равно, какую роль сыграл здесь, если вообще сыграл, Олег Викторович. Сегодня регионом рулит Борис Дубровский. И если сравнивать его с Юревичем, то только по результатам практической деятельности. О чем мы и расскажем в следующем материале.