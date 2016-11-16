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16 ноября 08:05

Глава Центризбиркома предложила упростить выборы президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила упростить процедуру выборов президента страны. Какие именно изменения предлагается внести, она не сообщила, но пообещала выдвинуть их в ближайшее время

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила упростить процедуру выборов президента страны. Какие именно изменения предлагается внести, она не сообщила, но пообещала выдвинуть их в ближайшее время.

В то же время Памфилова отметила, что на процедуру выборов президента она может влиять только в рамках своей компетенции.

«Полагаю, что у нас с коллегами появятся предложения о том, что нужно упростить - по документам, по наблюдателям, по журналистам. Очень важно уже сейчас, думая о президентской кампании, выстроить стратегию. Мы выскажем некоторые идеи, а реализация - это дело законодателя», - заявила глава ЦИК, слова которой приводят «Ведомости».

Речь в первую очередь может идти о допуске на выборы более широкого числа кандидатов. «Когда кого-то зажимают, часто возникают мифы. Здоровая конкуренция - всегда признак развития, а искусственная и управляемая - признак деградации», - сообщила Памфилова.

Элла Памфилова также прокомментировала слухи о переносе президентских выборов с 2018 на 2017 год. По ее версии, эта гипотеза возникла из-за неверной оценки бюджета ЦИК.

«Если бы деньги (на выборы) не были заложены в бюджет 2017 года, то мы ничего не успели бы организовать к президентским выборам… Избирательная кампания начинается в начале декабря… К этому времени в ЦИК России уже должны быть деньги», - отметила глава Центризбиркома.

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