Госдуме предложили принять закон о запрете вносить «абсурдные» законы
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила депутатам Госдумы принять закон, который будет регулировать порядок разработки и принятия других законов. Омбудсмен посетовала, что 450 человек в Думе «могут вносить все, что им вздумается»
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила депутатам Госдумы принять закон, который будет регулировать порядок разработки и принятия других законов.
Такой закон, по мнению уполномоченного по правам человека, нужен для сокращения числа «издевательских» законопроектов, которые периодически вносят народные избранники.
«Мне кажется большим недостатком в законотворческой деятельности отсутствие закона о порядке принятия законов в Российской Федерации», - отметила Москалькова, слова которой приводит «Интерфакс».
Омбудсмен посетовала, что 450 человек (число депутатов Госдумы) «могут вносить все, что им вздумается». «Мы видим такие абсурдные законы, которые вносятся, безответственные, иногда просто популистские, издевательские, которые отнимают наше время», - отметила Татьяна Москалькова.
При этом на обсуждение таких законопроектов уходит достаточно много времени.