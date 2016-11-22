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Хэллоуин противоречит российскому законодательству
Авторская колонка
22 ноября 15:59
Николай Дижур

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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В столице Подмосковья запретили соглосованный митинг

И покатилась репрессивная машина по городам и весям Московской области на практике реализуя первый принцип губернатора Воробьева - Житель всегда прав. Власть работает для каждого человека, уделяет внимание всем, кто в этом нуждается.

Не прошло, что называется и суток!

20 ноября 2016 года в парке Сокольники прошел первый в истории современной России депутатский митинг участники которого потребовали отставки Андрея Воробьева. На митинге депутаты муниципальных районов, сельских и городских поселений подлежащих ликвидации обратились к Президенту страны Владимиру Путину за обеспечением гарантий населению на местное самоуправление закрепленных в Конституцией России. Выступающие приняли решение проводить митинги по воскресеньям во всех районах Московской области до тех пор, пока конституционный переворот будет остановлен и восторжествует законность на территории региона. Но президент далеко, а губернатор близко.

И вот уже 22 ноября 2016 года я, как один из организаторов митинга, получаю письмо за подписью главы городского поселения Красногорск товарища Старикова о несогласии в проведении публичного мероприятия 27 ноября 2016 года на площади «Оптиков». Именно в этот день и в этом месте неожиданно случились учения по реагированию и ликвидации ДТП с пострадавшими и привлечением техники МЧС. О чем еще 17 ноября 2016 года заместителю главы поселения товарищу Шевченко, чудесным образом согласовавшему проведение митинга с 14 до 16 часов на выше указанной площади, известно не было. И как выясняется из письма Старикова товарищ Шевченко вообще лицо не уполномоченное и будет привлечен в дисциплинарной ответсвенности.

Вот так оказалось, что митинг еще не начался, а потерпевшие уже есть...

Шевченко оказался интересным лицом. Заместителем главы органа местного самоуправления, единственного органа уполномоченного согласовывать публичные мероприятия, не уполномоченным на это. То есть получается, что заместитель главы поселения в зарплатной ведомости расписываться может, а в иных документах ни в коем случае. Странно...

По телефону я разъяснил исполнителю Грищенко, что законодатель установил исчерпывающий перечень, когда организатору митинга может быть отказано в его проведении. И этих случаев всего два. Либо лицо не надлежащее, коим я себя не считаю, либо если бы мы вздумали проводить митинг там, где это запрещено законом. Площадь «Оптиков» является местом публичным...

Я обратил внимание Василия Ивановича на ст. 149 УК РФ — незаконное воспрепятствование проведению митинга ... должностным лицом с использование служебного положения... наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определённые должности...

А вот соберемся мы сорок депутатов на площади перед администрацией Красногорска на встречу с избирателями по вопросу защиты их прав на местное самоуправление и посмотрим, как будет действовать полиция в такой ситуации. Ведь чтобы задержать одного депутата требуется постановление прокурора Московской области. А если нас сорок и в поддержку Конституции?

Напоминаю — мы обратились в установленные сроки, в уполномоченный орган, мирно...

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И покатилась репрессивная машина по городам и весям Московской области на практике реализуя первый принцип губернатора Воробьева - Житель всегда прав. Власть работает для каждого человека, уделяет внимание всем, кто в этом нуждается.
Николай Дижур
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