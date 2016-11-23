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23 ноября 13:13
Николай Дижур

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...

Владимир Путин 22 ноября 2016 года принял участие в пленарном заседании итогового «Форума действий» Общероссийского народного фронта.

Выступивший на мероприятии депутат Государственной Думы Владимир Гутенев докладывая о критической ситуации в стране с утилизацией мусора в качестве самого вопиющего и единственного примера привел ситуацию на Кулаковском полигоне ТБО Московской области.

«Эти свалки и полигоны условно законны. Почему условно? Мы сталкиваемся с тем, что тот периметр, который регламентирован в лицензиях выданных уже давно перешагнули. Много примеров в том числе и по Московской области. В Чеховском районе Кулаковский полигон. К семи гектарам захвачены еще порядка десяти гектаров леса и наши обращения, обращения в правоохранительные органы, в природнадзор не всегда к сожалению позволяют эту проблему купировать...»

Фронтовики считают, что все проблемы с утилизацией мусора призван решить так называемый 458-й Федеральный закон «Об обращении с отходами» и это прежде всего — утверждение региональными властями территориальных схем обращения с отходами, выбор региональных операторов и установление новых тарифов.

Однако первое, что сделали регионы, увеличили тариф на утилизацию мусора не в разы, а на порядок. Так например в Чувашии стоимость тарифа с сорока пяти рублей за кубический метр выросла до четырехсот двадцати пяти рублей — фактически в десять раз! При этом ничего не изменив в работе с отходами, но выделив тариф отдельной строкой в квитанции для оплаты коммунальных услуг.

Закон имеет четкие временные рамки и до конца сентября территории должны были согласовать и утвердить территориальные схемы размещения отходов. На октябрь по данным Росприроднадзора только в 64 субъектах «условно» согласованы схемы и видимо не в последнюю очередь именно по этому вступление в силу отдельных положений закона отложено аж до 1 января 2019 года. Территориальная схема размещения отходов в Московской области отправлена на доработку...

«Я должен Вам сказать, признаться, это что касается Московской области, пришлось лично некоторыми вопросами заниматься. Просто лично. Ну, никак не сдвинуть с мертвой точки, там криминал вокруг этого крутится и бизнес процветает какой-то. Гражданам просто не возможно решить эти вопросы. Пока по моей личной команде не вставали сотрудники внутренних войск или нацгвардии по сегодняшним аббревиатурам, ничего не могли прекратить даже местные власти» - сказал Владимир Путин.

То есть в Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!

А что же лауреат международной премии имени Станиславского Андрей Юрьевич Воробьев? Как у него обстоят дела с исполнением законодательства? С правами граждан на здоровую, экологически чистую окружающую среду?

С помойками вообще?

Красноречивым и пожалуй не нуждающемся в комментариях отношении губернатора Московской области как к гражданам, так и к президенту России является молниеносно размещенная статья на сайте регионального информационного агенства Московской области.

Читайте и думайте о ком говорил Владимир Путин, констатируя наличие процветающего помоечного бизнеса.

«Полигон ТБО «Кулаковский» в Чеховском районе действует на законных основаниях» - так озаглавлен материал появившийся на правительственном ресурсе всего лишь через несколько часов после выступления президента России.

«Деятельность полигона ТБО «Кулаковский» регулируется лицензией №077666 на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Сам полигон включен в Федеральный реестр объектов размещения отходов», - говорится в сообщении.

И если сейчас проехать по старому Симферопольскому шоссе, то не доезжая деревни Манушкино, при пересечении реки Сухая Лопасня, к которую аккуратно стекает фильтрат полигона ТБО «Кулаковский», можно обнаружить вереницу многотонных грузовиков, денно и нощно сваливающих бытовые отходы прямо на землю за границами полигона, давным - давно выработавшего свой ресурс.

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По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...
В Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!
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