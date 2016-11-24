Николай Дижур: «У нас губернатор может всё – и при полной безнаказанности»
Депутат Серпуховского районного совета Николай Дижур заслуженно пользуется репутацией системного раздражителя подмосковной администрации. Он постоянно и жестко выступает против тотальных нарушений российских законов, глобальной коррупции, кумовства и информационной вакханалии, которые стали фирменным стилем Правительства Московской области в последние годы. Время от времени Николай Дижур выступал на страницах нашего издания с комментариями по вопросам экологии, природопользования, местного самоуправления, социальным аспектам жизни региона. 20 ноября в московском парке «Сокольники» прошел массовый митинг в защиту местного самоуправления в области и против планов губернатора превратить ее в один сплошной мегаполис. Пользуясь случаем, «Общая газета» решила выяснить мнение депутата по самым «горячим» вопросам подмосковной жизни.
О муниципальной реформе, чиновниках и налогах
- Андрей Воробьев «рулит» Московской областью уже 4 года. Срок серьезный, практически президентский. Во всяком случае, вполне позволяющий делать выводы о результатах его работы. Вы можете дать общую оценку деятельности губернатора?
Конечно, могу и имею на это полное право не только как гражданин, но и с профессиональной точки зрения. Я трижды избирался в советы депутатов – в 2003, 2008 и 2013 годах. Поэтому мог наблюдать за деятельностью всех губернаторов, которые были у власти за этот период. Но если пойти по пунктам, то хотелось бы, прежде всего, остановиться на теме местного самоуправления. В 2004 году мы как раз приступили к муниципальной реформе. К сожалению, сегодня эта система полностью уничтожается действующей властью, причем уничтожается не в правовом поле. За четыре года нахождения у власти губернатора Воробьева я не могу ничего назвать положительного потому, что это не администрирование, а какой-то пир во время экономического кризиса. Кадровая чехарда — фирменный стиль управления. Отсутсвие профессионального навыка — лучшая рекомендация. Основной критерий трудоустройства — полная лояльность «вождю» и публичное чинопочитание доходящее до абсурда. Всех работников бюджетной сферы понуждают регистрироваться в социальных сетях и лайкать, лайкать, лайкать...
- А в чем глобальное значение системы местного самоуправления, на защиту которой вы встали буквально грудью?
- Понимаете, местное самоуправление это самый базовый уровень власти, это опора государства. Местное самоуправление состоит из администраций городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов. Так вот, сегодня эта система уничтожается полностью. Именно на это работает политика укрупнения муниципалитетов, которую пытаются представить уже даже общероссийским трендом.
- С какой целью?
- Цель у них проста. Бюджет Московской области ориентировочно составляет 400 миллиардов рублей. 50 миллиардов из них тратят поселения. Это не нравится губернатору. Как он сказал в одном из недавних интервью - поселения выбрасывают деньги на ветер. Это дословная формулировка. Объединение сэкономит бюджет, ведь поселения тратят средства не рационально, говорит г-н Воробьев. После этих слов у меня лично вызывает сомнение качество высшего образования Андрея Юрьевича, ибо эти поступки выдают в нем необразованного человека, не сведущего ни в правовых, ни в экономических вопросах.
По правде говоря, каждую сказанную им фразу можно проверять на соответствие существующему законодательству. Например, в своем последнем выступлении он сказал: «Я назначил 12 глав». Но он не имеет полномочий этого делать! Даже тот закон, который был принят «под него» 12 мая, не дает такой возможности! Что говорит закон? «Главы избираются советами депутатов по результатам конкурсной комиссии». Избираются, но никак не назначаются.
Или еще пример. На днях прочел законопроект, размещенный на сайте главы управления территориальной политики, который принципиально изменяет форму преобразования муниципального образования. Предлагается менять территориальную организацию «...без учета мнения населения». А ведь преобразовать можно только при наличии выраженного мнения местного сообщества: путем публичных слушаний, закрепленных решением совета депутатов и обращением на имя губернатора. То есть мнение населения ими вообще не учитывается!
А дальше любая инициатива правительства на автомате «прокатывается» через областную думу. Что такое Мособлдума? Это орган, ¾ депутатов которой составляют представители одной партии. Где каждый мандат, как пишут свободные СМИ, стоил 50 миллионов рублей. Оставшаяся часть депутатов от других партий может вообще не ходить на заседания - ведь кворум для принятия решения уже есть. И эти депутаты от одной партии единогласно примут любой законопроект, даже тот, который полностью отменяет государственное устройство в Московской области.
- Но как они аргументируют свое неприятие «нерационального использования» средств местным самоуправлением??
- Да никак. Формально утверждается, что большой штат чиновников и его можно сократить. Но это опять-таки говорит о полной некомпетентности разработчиков законопроекта. Дело в том, что на уровне местного самоуправления местное сообщество само определяет количество сотрудников администрации, бюджет и ведет контроль за его расходованием. А здесь область лезет туда, где у нее нет полномочий. Так и хочется сказать: уважаемый Андрей Юрьевич, откройте 131-й закон и прочитайте, все полномочия там жестко расписаны. Какие полномочия у сельских поселений, какие у городских округов, какие у муниципальных образований. Поэтому говоря о сокращение численности штата, мы сами определяем, сколько нам содержать чиновников: 6, 8, 10.У нас органы государственной власти отделены от органов местного самоуправления. Но по факту мы не можем нормально выполнять даже те полномочия, которые прописаны в законе.
- Например?
- Смотрите. И правительство Московской области, и федеральные власти постоянно говорят о том, что районы в регионе дотационные. Но отчего это происходит? Например, Серпуховской район собирает налогов на 4,7 миллиарда. Нам оставляют из них 800 миллионов, а этого даже на зарплаты учителям (?) не хватает. Еще 500 миллионов нам дотируют. Эти деньги мы тратим в основном на зарплату бюджетникам.
- А может, все-таки от сокращений каким-то образом выиграет область в целом?
- Они не там и не на том экономят. Проблема раздутого аппарата действительно есть, но только в обладминистрации. У губернатора Воробьева трудится 20 тысяч чиновников. Под ним 54 министерства и главка. В царской России, к слову, министерств было 13. В Германии сегодня - 13 министерств, в том числе федеральный канцлер на 80 миллионов. А у нас в Московской области на 7 миллионов человек населения – 54 министерства. При этом полномочия муниципалитетов забирает область – в здравоохранении это уже произошло. Соответственно, множится количество разных замов. Например, у Бориса Громова был один зам по внутренней политике, у Воробьева их 4.
- Зачем, по-вашему, нужен такой штат?
- Вы посмотрите на нынешних министров. Весь их послужной список говорит о том, что эти люди мягко скажем не компетентны. Они никогда не занимались управлением, профильной хозяйственной деятельностью. Это политический бомонд фракции «Единая Россия». Они занимались сбором денег, чем успешно продолжают заниматься и по сей день. Расставляя своих людей везде, где получится.
- А каким образом?
- По информации газеты «Ока-инфо», за каждого депутата совета депутатов городского округа Серпухов было заплачено по 2 миллиона рублей. Как говорят собирал деньги и утверждал кандидатов глава управления терполитики Московской области Александр Костомаров. Который после победоносной предвыборной компании получил пост зампреда правительства. Я заинтересовался прошлым этого человека и выяснил интересные вещи, в связи с чем направил запрос в генеральную прокуратуру. Из публичных и общедоступных источников я узнал, что данный товарищ сбил насмерть человека в Челябинске, но был освобожден в зале суда. Примерно год он скрывался, а потом вдруг появился здесь, в правительстве Московской области. Я направил запрос генеральному прокурору, попросив объяснить, что за люди собрались в правительстве региона.
- И все-таки, вернемся к власти на местах. В СМИ очень часто мелькает информация о кадровых перестановках в районах, сельских поселениях. Такая ротация хороша или не очень?
- Однозначно плоха. За 4 года эти люди полностью нивелировали статус выборного главы. Они вывернули лицо власти до неузнаваемости. Если можно жонглировать кадрами на свое усмотрение, не учитывая ни знания человеком темы, ни опыта, то – о чем тут говорить! Например, с моей точки зрения, абсолютная дичь, когда губернатор главой Коломны назначает главу Озерского района не освобождая при этом от должности действующего главу. Если главы сотнями слагают полномочия, то у населения возникает вопрос: «Почему это происходит»? В результате таких действий у людей полностью подрывается доверие к местной власти, к избирательной системе старны.
О дорогах и больницах
- Продолжим разговор о деньгах. В области говорят, что после укрупнения районов, по результатам реформы деньги пойдут в бюджет городского округа. Какая разница, кто будет ими распоряжаться…
- Разница налицо. Да, будет один бюджет, но что дальше? Вы прекрасно знаете, что в любой метрополии все деньги тратятся на столицы, а на окраины не хватает. Это общее правило. И оно справедливо для любого уровня. Вот вам пример: сейчас в Серпухове идет ремонт городской площади, ремонт здания администрации. 40 лет ремонта не делали. Дворец культуры тоже в чувство приводят. Казалось бы, хорошо, но - в Серпухове есть еще улицы с земляным дорожным покрытием, которые помнят, наверное, Чингисхана. Полгорода – это частный сектор с вот такими вот улицами. А они меняют плитку, которую меняли два года назад.
- А сколько денег на ремонт потратили?
- Я видел информацию, что на ремонт выделили 12 миллионов рублей, но я в это не верю. Прежний глава только крыльцо в администрации за 7 млн. отремонтировал. Запросы я в связи с этим направил, ответы, надеюсь, получим. Но о чем могу говорить и без всяких ответов, так это о тотальной коррупции в правительстве Московской области.
- Чем докажете?
- А иначе очень трудно объяснить, как реализуются, например, строительные проекты, в том числе в сфере здравоохранения. Например, цена фельдшерско-акушерского пункта в селе Борисово из сендвич-панелей составляет 25 тыс. рублей за квадратный метр. А его построили, сдали и приняли по 75 тыс. рублей, то есть по тройной цене. И это же не частный проект, это конкурс, госзакупки… Никто этого не контролирует. Не говоря уже о тратах на аренду автопарка, помещений для областных чиновников и т.д.
И теперь градус коррупции только усилится. Отобранные полномочия у муниципалитетов по земельным вопросам и градостроительной политике, не позволяют выстроить отношений с инвесторами, которые приходят в район. Потому что теперь место, где ставить завод, торговый центр, котельную или рыть колодец определяют в Красногорске. Им же лучше знать! В итоге затягивают до невозможности сроки согласования проектов, затрудняют их реализацию. При каждом министерстве есть специальные ГУПы-«прокладки». Ты должен придти в некую структуру и заплатить деньги, чтобы что-то построить. Это узаконенное воровство среди бела дня! И такая политика гиперцентрализации влечет за собой настоящие жертвы.
- Что вы имеете в виду?
- Помните, я говорил, что полномочия по здравоохранению область забрала из муниципалитетов себе? Ответьте мне, как можно управлять из Красногорска больницей в Турове? Результат налицо: в больнице ничего нет. Все нужно приносить свое – лекарство, бинты и т.д. растут показатели смертности, сокращается медперсонал на местах. Ведь для областных чиновников главное – это якобы экономическая целесообразность. Но о какой целесообразности может идти речь в здравоохранении? И вот результат: по данным опросов, в 2013 году здравоохранение в числе проблем стояло на 10 месте, сейчас на 1-м. Не говорю уже о «своих» компаниях, которые из раза в раз выигрывают все лакомые тендеры…
О выборах и админресурсе
- Говорят, что свои идеи г-н Воробьев продавливает с помощью традиционных технологий. Для создания видимости «одобрямса» в бой бросают бюджетников, врачей, воспитателей, учителей…
- Да, здесь происходят те же истории, что и на выборах. Те же технологии. Допустим, на обсуждение вопроса по объединению района в Серпухов привезли весь бомонд из Москвы. Депутаты Государственной Думы, депутаты областной Думы. Собрали аудиторию в садиках, школах – естественно, по разнорядке.
- А на сентябрьских выборах «честности» вы тоже не заметили?
- Это были обычные выборы в кавычках. Победили только фигуры, согласованные в главном управлении территориальной политике товарищем Костомаровым. Не было ни одного случайного человека, который мог выиграть. Если говорить о моем округе, то им победу обеспечили бюджетники – училища, школы и т.д. А там результаты, сами понимаете… И так было не только у нас. Две психиатрические больницы Чеховского района – явка 88%! 1000 человек сидит в тюрьме в Серпуховском районе, все проголосовали за «Единую Россию», и только трое отчаянных проголосовали за меня.
По информации моих наблюдателей, схема их работы была проста. Первая категория лиц, пришедших на выборы - бюджетники, которые голосовали и отчитывались фотографией на телефоне, за кого голосовали. И вторая категория – это люди, которым заплатила за голоса по 1000 рублей. На всех избирательных участках, где мы были, мы зафиксировали нарушения. Я не могу сказать, что это карусель, но в одной школе мы наблюдали, как люди брали бюллетени и выходили, советовались, а потом заполняли. Председатель комиссии понимая и зная, что нарушает закон, делал вид, что ничего не происходит.
Я подал жалобы по всем нарушениям. Ни одна жалоба не была рассмотрена по существу. Более того, меня пытались оштрафовать на основании административного протокола, но, поскольку он был составлен неграмотно, суд отказал. Мои жалобы перенаправлены в полицию, но там сроки рассмотрения другие – 30 дней.
- Скажите, а до этого сколько побед у вас было на выборах?
- Три. Сколько раз участвовал, столько и выигрывал. Почему? Это же мой дом, мой муниципальный район, мое сельское поселение.
- Много людей голосовало?
- В 2013 году за меня проголосовало 841 человек, это высокий показатель. Причем при полном административном давлении. Тогдашняя избирательная компания обошлась мне в 52 тысячи рублей, я не вывешивал ни одного баннера. На этих выборах мне нарисовали 7 место и 2900 человек проголосовавших. Тогда в 2013 году округ был 10-тысячный, сейчас округ 219 тысяч человек. Сами понимаете, как все было сделано на этот раз.
- Как вы думаете, стали ли результаты выборов-2016 своего рода индульгенцией для «Единой России» и правительства Подмосковья? Когда тебе позволено всё?
- На самом деле результаты этой избирательной кампании трагичны для власти. И в масштабах страны, и для Подмосковья, конечно же. Не для тех кандидатов, которые не прошли, нет! Мы вернулись во времена КПСС, причем в крайне искаженном, отвратительном и непрофессиональном исполнении. Чиновникам дали карт-бланш и они стали бесчинствовать после этого. Теперь у них есть все для того, чтобы плевать на конституцию России, плевать на конституционные права граждан.
О телевидении и мусоре
- Если долго смотреть сюжеты губернаторского телеканала «Подмосковье360», особенно сюжеты про «Программу губернатора в действии», то создастся впечатление, что здесь какой-то рай: дороги заасфальтированы, больницы открыты, помойки ликвидируются…
- Ну надо же как-то 5 миллиардов бюджета отрабатывать! Тем более когда у нефедерального канала есть свой вертолет… Никакого рая, конечно, у нас нет. Есть только цветная картинка.
- Так, может, уже правда самые больные вопросы Андрей Юрьевич порешал? С мусором, например?
- Это, и правда, одна из самых больных и нерешаемых тем. Так же как и тема очистных сооружений, которых либо нет, либо работают еще построенные во времена СССР. Мусорные свалки в области давно выработали ресурс и должны быть закрыты. Они все работают в «черную». Экологическая обстановка в области дикая, жуткая. Нет ни одного современного полигона ТБО. Максимум что делают, это трамбуют мусор бульдозерами пересыпая землей.
Более того, степень опасности свалок гораздо выше, чем, скажем, 30 лет назад. За последние 20 лет резко возросла доля пластиков, упаковки. Однако в регионе не делается ничего, чтобы изменить положение дел.
- А что мешает?
- Мусорный бизнес – это зона влияния криминала. Разве он будет вкладывать деньги в строительство современных комплексов? Вот пример: мы боремся за закрытие на территории деревни Манушкино Чеховского района Кулаковского полигона. Школа находится в санитарной зоне, захвачено 13 га земли лесфонда. Правительством области даже определен размер ущерба – 200 млн рублей. И – тишина… Никто ничего не хочет видеть, потому, что этот бизнес принадлежит криминалу.
- Ну хорошо, допустим, здесь губернатор не может ничего сделать, хотя сама постановка вопроса более чем странна. Но разве нельзя построить с нуля хотя бы один нормальный полигон? Ну и потом показать его по каналу «Подмосковье360»?
- Проблема в том, что это большие расходы. И потом, нужно не просто закрыть старые полигоны, а рекультивировать там землю. На том же Кулаковском полигоне еще 75 лет нельзя будет ничего строить. И логика проста: зачем напрягаться? Проще вываливать на землю, закопать или сжечь. А то что все уйдет в почву, в воды – кого это в Красногорске волнует…
- Не могут и не хотят?
- Видите ли, у нынешнего областного руководства психология временщиков. Принцип работы этой власти – максимально отжать прибыль, причем в кратчайшие сроки. Чтобы максимально отжать, нужно как можно меньше израсходовать. И здесь у всех участников процесса свои интересы – у московской мэрии свои, в Красногорске свои.
- Но в вопросах утилизации мусора, вроде, серьезные фигуры мелькали. Сын генпрокурора Чайки, Роман Абрамович…
- Да, они чудесным образом выиграли конкурс на вывоз и утилизацию мусора. Но заводы строить не будут. Долго и затратно. А у них бизнес, основной принцип которого – собрать как можно большую прибыль и побыстрей.
«Нет» диктатуре Воробьева!
- Николай Измаилович, митинг в Сокольниках показал, что протестные настроения весьма активны во многих районах области. Что планируете делать?
- Сейчас мы обращаемся к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Мы хотим, чтобы он гарантировал соблюдение конституционных прав россиян. Потому что нас, вопреки Конституции, один человек лишает полномочий, которые необходимы для нормального функционирования жизни на местах. Поймите простую вещь: когда затеваются – оставим сейчас за скобками вопросы нарушения Воробьевым правовых норм – такие большие, системные проекты, реформы, то должны проводиться широкие публичные слушания. Подобные изменения должны иметь экономическое обоснование, предпосылки, позволяющие реформе состояться. Ничего это сегодня нет и в помине! Когда у тебя вокруг грунтовые дороги и провода рвутся при первом снегопаде, какой городской округ? Какой может быть городской округ с 11 тысячами населения? Это полная профанация, издевательство, реализуемые с одной-единственной целью – распоряжаться бюджетом. И диктатура в чистом виде. Позволяющая делать все что угодно в своих личных интересах, но не в интересах населения. Вырубать леса, парки под застройку, пополнять население за счет приезжих. Вон у меня в селе скоро мечеть можно будет строить. Половина обитателей - выходцы из Средней Азии. И это тоже плоды губернаторской политики.