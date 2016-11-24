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Политика
24 ноября 11:56

К избирательной кампании Путина привлекут блогеров с большим числом подписчиков

Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике

Фото: uainfo.org

Избирательная кампания Владимира Путина на предстоящих президентских выборах будет строиться на активной работе с интернет-изданиями и социальными сетями.

Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике.

По данным портала «Ura.ru», к работе избирательного штаба привлекут компании Mail.ru, «Яндекс» и «ВКонтакте». Также сообщается, что одна из крупных интернет-компаний сообщила, что получила заказ на разработку концепции профиля президента в соцсетях.

Помимо этого, в Кремле обсуждают создание «фабрики блогеров». В ходе избирательной кампании штаб Путина собирается работать с видеоблогерам, с фэшн-блогерами, спортсменами, ведущими и с бьюти-блогерами с большим числом подписчиков.

Напомним, что по результатам распределения обязанностей среди заместителей главы Администрации президента Сергею Кириенко досталось кураторство интернет-изданий и соцсетей, а Алексей Громов будет работать с  федеральными телеканалами, информагентствами, радиостанциями и печатными СМИ. 

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