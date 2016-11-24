К избирательной кампании Путина привлекут блогеров с большим числом подписчиков
Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике
Избирательная кампания Владимира Путина на предстоящих президентских выборах будет строиться на активной работе с интернет-изданиями и социальными сетями.
Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике.
По данным портала «Ura.ru», к работе избирательного штаба привлекут компании Mail.ru, «Яндекс» и «ВКонтакте». Также сообщается, что одна из крупных интернет-компаний сообщила, что получила заказ на разработку концепции профиля президента в соцсетях.
Помимо этого, в Кремле обсуждают создание «фабрики блогеров». В ходе избирательной кампании штаб Путина собирается работать с видеоблогерам, с фэшн-блогерами, спортсменами, ведущими и с бьюти-блогерами с большим числом подписчиков.
Напомним, что по результатам распределения обязанностей среди заместителей главы Администрации президента Сергею Кириенко досталось кураторство интернет-изданий и соцсетей, а Алексей Громов будет работать с федеральными телеканалами, информагентствами, радиостанциями и печатными СМИ.