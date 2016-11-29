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Политика
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Московская область
Марина Ильина
29 ноября 02:27

Экоцид губернатора Андрея Воробьева

«Общая газета» продолжает серию интервью с депутатами городов и сельских поселений Московской области, рискнувших пойти против политики губернатора Андрея Воробьева, задумавшего уничтожить местное самоуправление и отдать решение всех важных для муниципалитетов и сельских поселений вопросов на откуп областным чиновникам. Своим мнение по этому поводу поделилась депутат совета депутатов города Лобня Диана Яковлева.

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- Почти всем депутатам мы задаем один и тот же вопрос относительно бюджета: каковы его размеры и насколько рационально, на ваш взгляд, он расходуется. Ведь экономия бюджета один из основных плюсов, который, по словам губернатора, должно принести объединение?

- Бюджет города Лобня на 2017 год составляет два миллиарда четыреста сорок два миллиона шестьсот тридцать три тысячи рублей. Из них расходы составят порядка 2,56 млрд, а следовательно, дефицит бюджета определен в размере чуть более 123 млн рублей.

Сразу скажу: мы не получаем дотаций из регионального бюджета. Напротив, в 2017 году город Лобня предоставит бюджету Московской области 71,5 млн рублей.

 Что касается рационального расходования бюджета, то здесь дело обстоит не так, как хотелось бы. Например,  2017-й год объявлен годом экологии, однако на эту сферу выделено крайне мало – примерно 1,9 млн рублей, сумма мизерная. В этот год надо проводить вдвое больше мероприятий в сфере экологического просвещения и вообще в сфере экологии, а денег выделено как обычно. 

Сейчас больше внимания уделяется сфере спорта, все готовятся к чемпионату в 2018 году. Ничего не имею против спорта, сама занимаюсь легкой атлетикой и йогой когда есть время. Однако считаю, что распределение бюджета должно быть равномерным во всех сферах.

- С момента вступления в должность Андрея Воробьева видите ли вы улучшения в социальной сфере, здравоохранении и т.д? Какие проблемы так и остались не решенными?

- Как и везде в России, в Лобне тоже две известные проблемы: дураки и дороги. Вторая проблема не решаема, при наличии первой. Может быть и сами люди, назначенные губернатором, не дураки, но г-н Воробьев ставит назначенцев в дурацкое положение, отказав гражданам и депутатам в праве выбирать Главу. Совсем недавно губернатор, наплевав на закон о местном самоуправлении, сказал, что он назначил нам Главу. Губернатор, видимо, забыл, что согласно закону Главу выбирает Совет депутатов. Губернатор Московской области до этого пролоббировал закон, отменяющий прямые выборы в городских поселениях. Получается, что жителей Лобни и депутатов считают недоумками, которые не смогут выбрать достойных людей. Остается лишь констатировать, что право выбора незаконно узурпировал губернатор Подмосковья. При подобном назначении Глав у этих людей не будет никакого доверия и поддержки со стороны населения и депутатов.

Что касается улучшений… Большими скачками развивается только жилищное строительство. В связи с этим не хватает мест в детских садах, самих детских садов, школ и других социальных объектов. Темпы роста жилищного строительства намного превышают темпы прироста социальных объектов.

- В здравоохранении что-то изменилось, ведь полномочия в этой сфере были переданы в область?

- Недавно я принимала участие в семинаре «школа пациентов» в Лобне и услышала много жалоб, как от врачей, так и от пациентов. Фактически в Московской области отменено конституционное право граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Данное право существует только теоретически, реализовать его практически невозможно без ущерба здоровью. Передача полномочий по здравоохранению на областной уровень все только усложнило. К узкому специалисту записаться невозможно, его просто нет в городе. Большая боль возникает тогда, когда ты, являясь депутатом, не можешь помочь матерям детей-инвалидов, так как полномочия забрала область. Маниакальное желание Андрея Воробьева контролировать все финансовые потоки приводит к страданиям людей на местах.

Губернатор, раздув неимоверный штат чиновников в Правительстве, лишил больницы врачей, медсестер. А машины «скорой помощи» теперь променяли на аренду вертолета и автомобилей для многочисленных бездельников из администрации Губернатора МО.

- Как обстоит ситуация с капитальным ремонтом жилого сектора? Какие компании выигрывают тендер на проведение капитального ремонта? Что вы можете сказать о результатах их работы?

- Практически каждый день около Администрации города Лобня стоит житель города Рощин Анатолий, требуя привлечь к ответственности жуликов, укравших деньги на капитальный ремонт, но, увы, все чиновники проходят мимо, стараясь не поднимать глаза на плакат, потому что они знают, что это правда. Пока не вступил в силу приговор суда я, в отличие от смелого жителя, не имею право назвать компанию и фамилии. Могу только сказать, что украдено было 25 миллионов рублей, собранных на капремонт с жителей 232 домов.

Я со своими коллегами-депутатами призываю людей к бойкоту оплаты капремонта и услуг ЖКХ. Мои коллеги в Химках не только объявили бойкот оплаты ЖКХ, но уже взыскали значительные суммы в пользу жителей, которым не оказываются услуги. То же самое я планирую организовать в Лобне.

А еще губернатор Подмосковья изобрел новую кормушку, с помощью которой изымает деньги у населения. Эта кормушка называется МосОблЕИРЦ. Данная контора обирает население области, ничего, не производя и не давая взамен. Именно эту шарашку придумали и учредили хитромудрые министры Андрея Воробьева.

- А в чем состоит схема отъема денег у населения, к которой власти прибегли на этот раз?

- По своей сути МосОблЕИРЦ - это компания посредник. Она собирает платежи с населения и за свои «агентские» услуги получает вознаграждение в размере от 1,5 до 2,5% от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. МосОблЕИРЦ ничего не может производить и создавать. Это лишь звено в цепочке «потребитель - услуги – поставщик». Тут возникает вопрос - нужно ли это звено в цепочке? Компания была создана в 2013 году властями региона, чтобы заниматься начислениями, сбором платежей за услуги ЖКХ и их последующим «расщеплением». Якобы для того, чтобы процесс выглядел чистым и прозрачным. Но на деле все оказалось совсем не так. Большинство жителей, в том числе и многие депутаты, считают, что размер вознаграждения за их услуги необоснованно высок; начисление платежей вызывает массу вопросов, люди просто не могут в них разобраться, платежные документы часто теряются. Массу нареканий вызывает и способ оплаты. Заплатить можно либо в специальных кассах, которые, к слову, есть не во всех частях города, либо посредством платежных терминалов, где предусмотрен определенный процент. 

- Что можете сказать об экологической обстановке в вашем районе? Насколько мне известно,  в черте города есть завод по производству упаковки, и жители неоднократно жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку?

 - В связи с непродуманной градостроительной политикой в городе отсутствует зонирование, и подчас жилые кварталы соседствуют с промышленными без соблюдения санитарно-защитных зон. Жителей Лобни в буквальном смысле слова отравляют в связи с тем, что дома расположены в непосредственной близости от опасных объектов.

- Один из плюсов, которым прикрывается губернатор Московской области, продвигая идею объединения, является сокращение штата чиновников на местах. Дескать, это позволит сократить расходы, опять таки сэкономить. Что вы об этом думаете?

- На местах, в том числе и в Лобне, не все работает эффективно, но это работает. Идея Андрея Воробьева уничтожить местное самоуправление в связи с тем, что там есть недостатки, похожа на его идею с вырубкой леса. Вместо того, чтобы навести порядок в лесах, губернатор их вырубил. Вместо того, чтобы облагородить берега водоемов, губернатор их застроил. Вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство в Московской области - разворовали сельхозугодья. Вместо промышленности построили коммерческое жилье. Вместо свободных СМИ устроили пиар. Вместо социальных лифтов – продажу должностей. Вместо дорог – платные терминалы. Вместо льгот на проезд пенсионеров – бесплатная подписка на губернаторскую пропаганду.

- Вообще, на ваш взгляд, в работе Андрея Воробьева можно отметить какие-то плюсы?

- Работа Губернатора МО – это «сплошной плюс»: красивое здание на берегу Москвы-реки; личный вертолет; 20 тысяч лакеев; десятки СМИ, которые его хвалят; доходы от продажи должностей; арендованные автомобили класса люкс.

А вообще, относительно деятельности Андрея Юрьевича, я, как юрист, могу сказать следующее. Его действия подпадают по статью 358 УК РФ «Экоцид». Когда массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

- Вы выступаете против реформы местного самоуправления, которую затеял губернатор. Недавно принимали участие в митинге, против этой реформы. Как думаете, к чему она может привести, если команда Воробьева доведет задуманное до конца?

- Реформа местного самоуправления, в частности, отмена прямых выборов, вызовет рост недоверия жителей к назначенцам губернатора. Вертикально структурированная власть будет давать серьезные системные сбои, так, как это было в конце 80-х - начале 90-х годов.

Теги: Московская область
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