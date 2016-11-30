Верховный суд отказался отменять итоги выборов в Госдуму. Нарушения были незначительными
Партия, которая по итогам голосования не прошла в нижнюю палату парламента, потребовала отменить постановление ЦИК РФ от 23 сентября 2016 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва»
Верховный суд России отклонил иск партии «Яблоко» с требованием отменить итоги прошедших 18 сентября выборов в Государственную Думу РФ.
Партия, которая по итогам голосования не прошла в нижнюю палату парламента, потребовала отменить постановление ЦИК РФ от 23 сентября 2016 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва».
Суд постановил, что масштабы выявленных нарушений на выборах незначительны и не являются основанием для отмены выборов.
Представители «Яблока» не удовлетворены решением Верховного суда и намерены его обжаловать. «Естественно, мы будем по всем дальнейшим инстанциям обжаловать, вплоть до Европейского суда», - заявила председатель партии Эмилия Слабунова, слова которой приводит «Интерфакс».
В иске «Яблока» говорилось о том, что в ходе избирательной кампании не был обеспечен равный доступ кандидатов к агитации, а многие СМИ под видом информирования избирателей агитировали в пользу «Единой России», которая в итоге получила абсолютное большинство депутатских мандатов.