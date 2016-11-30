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30 ноября 18:14

Новым министром экономического развития назначен Дмитрий Орешкин из Минфина

Новым министром экономического развития России назначен Максим Орешкин, который до этого занимал должность заместителя министра финансов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. 34-летний Орешкин стал самым молодым министром в российском правительстве

Новым министром экономического развития России назначен Максим Орешкин, который до этого занимал должность заместителя министра финансов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

34-летний Орешкин стал самым молодым министром в российском правительстве.

Пост руководителя Минэкономразвития освободился после ареста Алексея Улюкаева. Сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «Роснефти» взятку в размере 2 млн долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Бывший министр свою вину не признает и называет свой арест провокацией.

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