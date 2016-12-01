Владимир Путин призвал российский народ к единению в «сложное время»
Президент Владимир Путин начал свое ежегодное послание Федеральному Собранию с призыва к единению, поскольку в раздробленном обществе невозможно добиться поставленных целей. Президент отметил, что консолидация общества должна быть здоровая и естественная
Президент Владимир Путин начал свое ежегодное послание Федеральному Собранию с призыва к единению, поскольку в раздробленном обществе невозможно добиться поставленных целей.
Президент отметил, что консолидация общества должна быть здоровая и естественная, а агрессивная полемика вредна.
«Если кто-то считает себя более продвинутым, более интеллигентным, относитесь с уважением к другим людям... считаю неприемлемой и встречную реакцию, которая выливается в нарушения закона. Такое будем жестко пресекать», - заявил глава государства.
По словам главы государства, стране сейчас приходится решать задачи в сложных, неординарных условиях. Однако «народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны».
«Мы единый народ и Россия у нас одна», - заявил Владимир Путин. Зал встретил эти слова президента аплодисментами.