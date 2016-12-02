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02 декабря 00:28

Коммунистам рекомендовали воздержаться от критики «Роснефти»

Руководство КПРФ рекомендовало членам партии отказаться от критики государственной компании «Роснефть». Такая рекомендация была дана после проигрыша партии в суде по иску государственной компании о защите чести и деловой репутации

Фото: rentv.cdnvideo.ru

Руководство КПРФ рекомендовало членам партии отказаться от критики государственной компании «Роснефть». Такая рекомендация была дана после проигрыша в суде по иску госкомпании.

17 ноября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к КПРФ и информагентству «Росбалт» о защите деловой репутации. Компания требовала признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, которые содержались в публикациях «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству «Роснефти» воровать» и «Рашкин: Разрешая «Роснефти» скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство», сообщает РБК.

Суд обязал сайты Kprf.ru и Rosbalt.ru опубликовать опровержения в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу. Иск к самому депутату Валерию Рашкину суд полностью отклонил.

После поражения в суде депутат от КПРФ, бывший первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков, представлявш​ий интересы партии в арбитражном деле по иску «Роснефти», рассказал своим коллегам, «как себя вести, чтобы не попадать в такие дела».

В частности, коммунистам посоветовали консультироваться с юридическим отделом, если «выступление на грани». Кроме того, рекомендовали критиковать власть и госкомпании с депутатской трибуны, так как «на ней прощается многое - такова судебная практика».

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