Коммунистам рекомендовали воздержаться от критики «Роснефти»
Руководство КПРФ рекомендовало членам партии отказаться от критики государственной компании «Роснефть». Такая рекомендация была дана после проигрыша партии в суде по иску государственной компании о защите чести и деловой репутации
Руководство КПРФ рекомендовало членам партии отказаться от критики государственной компании «Роснефть». Такая рекомендация была дана после проигрыша в суде по иску госкомпании.
17 ноября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к КПРФ и информагентству «Росбалт» о защите деловой репутации. Компания требовала признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, которые содержались в публикациях «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству «Роснефти» воровать» и «Рашкин: Разрешая «Роснефти» скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство», сообщает РБК.
Суд обязал сайты Kprf.ru и Rosbalt.ru опубликовать опровержения в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу. Иск к самому депутату Валерию Рашкину суд полностью отклонил.
После поражения в суде депутат от КПРФ, бывший первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков, представлявший интересы партии в арбитражном деле по иску «Роснефти», рассказал своим коллегам, «как себя вести, чтобы не попадать в такие дела».
В частности, коммунистам посоветовали консультироваться с юридическим отделом, если «выступление на грани». Кроме того, рекомендовали критиковать власть и госкомпании с депутатской трибуны, так как «на ней прощается многое - такова судебная практика».