«Спокойно, Миша, я – Дубровский!»
Произнести эту фразу с гордостью и удовольствием, которые испытывает победитель от достигнутого результата, нынешний губернатор Челябинской области мог бы вполне, если бы… если бы он мощно вырвал регион из того, что его пиарщики называют «наследием Михаила Юревича».
Но, как нам кажется, пресловутое «наследие» является всего лишь общим местом, а нынешний губернатор и его команда используют этот штамп, чтобы прикрыть собственные провалы. Конечно, пнуть предшественника и свалить на него все беды и неудачи дня сегодняшнего – это азбука политики, и здесь Борис Дубровский никаких америк не открыл. Проблема – и это отчетливо понимают на Южном Урале – кроется в нем самом. Иначе за почти три года, которые он возглавляет регион, не возникали бы то и дело устойчивые слухи о его отставке и, тем более, не появлялись бы аналитические обзоры «поражений и побед» действующего губернатора.
Последним по времени появления слухом по смене главы региона стало недавнее сообщение о наличии трех кандидатов, которые претендуют на этот пост. Среди них замгубернатора Руслан Гаттаров, первый замглавы региона Евгений Редин и член Совета Федерации Ирина Гехт, которую поддерживает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Повторимся, дело в самом Дубровском, точнее – в его несоответствии занимаемой должности. Потому что руководить предприятием одно, областью - все-таки другое. Тут можно сравнивать хоть с Юревичем, хоть с Суминым – всегда будут и «минусы», и «плюсы». Главное для главы региона - умение наладить и поддерживать действующий механизм всей (подчеркиваем – всей) региональной жизни. Ну и, конечно, не «кошмарить» бизнес и не путать свой карман с государственным (это из злободневного). А с этим у Бориса Александровича, инженера-металлурга, дела обстоят не очень.
«Хороший ты мужик, но не орел!»
Так вот, вопросы к Борису Дубровскому возникли у челябинцев еще в первые 100 дней очередного губернатора. Его действия характеризовались одним словом: невнятность.
Сначала удивила кадровая политика Дубровского - если Юревич зачистил аппарат от наследия Сумина резко и почти в полном объеме, но привел с собой на место уволенных команду, с которой работал в городе, то Дубровский, по оценке директора Челябинского филиала РАНХиГ Сергея Зырянова, обновил правительство не так сильно, всего на 22%. Хотя уменьшить число чиновников, причем значительно, пообещал. Правда, оптимизации как таковой не произошло - изменения в структуре, когда правительство области возглавил Сергей Комяков, случились еще… при Юревиче.
И Юревич, и Дубровский декларировали после вступления в должность схожие идеи: социальная ответственность бизнеса, экология, «чисто где не мусорят», развитие производства, поддержка инвесторов. Разница была в том, что Юревич называл проблемы с благоустройством просто «бардаком», а Дубровский более возвышенно - «ландшафтной катастрофой».
Различались два губернатора и методом руководства. Если Юревич мгновенно включался в понравившийся ему проект, быстро принимая решения, не оставляя времени на раздумье подчиненным (таким его сделал бизнес, где промедления быть не может), то осторожный Дубровский, с его более длительным опытом работы управленца, чем у предшественника, предпочитал взять паузу. Это вызывало разочарование у тех, кто ждал от него скорых и эффектных решений. Особенно это было заметно в отношениях с муниципалитетами: Юревич молниеносно отправлял в отставку проштрафившихся чиновников и почти никогда не ошибался в новых кандидатах (за исключением Озерска). Что не могло не отразиться на уровне доверия к нему населения. Дубровский же всегда давал шанс «двоечникам» реабилитироваться… Отсюда и разница в показателях: в начале своего срока Михаил Юревич имел рейтинг народного доверия на уровне 64,7%, Борис Дубровский – 40,5%.
Отдельная тема экономика. Юревич обещал (и, признаемся, обещания почти выполнил) создать условия для динамичного развития экономики региона в период кризиса. А что Дубровский? Для него главное – стабильность, спокойствие и определенные гарантии. Но реализовал ли он намеченное? Нет. В отличие от Юревича он не смог даже на короткий период переломить негативный тренд, в котором находится южноуральская экономика. У Дубровского-губернатора не было необходимого для этого макроэкономических инструментов. Местные СМИ обращали внимание на то, что он с самого начала не смог оперативно решить проблемы, которые нужно было разрулить «еще вчера»: ЗМЗ, Томинский ГОК, застарелую грызню УЗМИ и «Литейного центра» в Верхнем Уфалее, конфликт «Фортума» и администрации Челябинска. Что-то тлеет до сих пор.
Идем дальше. В первые 100 дней наблюдатели отмечали нежелание Дубровского «топтать» бизнес и как-то разжигать имевшиеся конфликты. В местных СМИ так и писали: «Атаки на бизнес «суминских» с его приходом прекратились, слухи о «запрессовке» приближенных к Юревичу не подтвердились. Пока это обнадеживает, ибо для экономики такой подход благотворен. Если получится у нового главы области и впредь сохранять равноудаленность от бизнес-группировок, заставив их играть по общим правилам - одного этого хватит, чтобы считать его «лучше, чем Юревич»». И приходили к умиротворенному выводу: «А пока из Дубровского пытаются сделать «модернизированного Сумина» - «неяркого, но вдумчивого», «не обещающего звезды с неба, зато мыслящего реалиями», «не слишком публичного, зато умницы-трудоголика» и тому подобное».
Сбылись ли надежды первых 100 дней и затмил ли «правильный» Дубровский «неправильного» Юревича? Увы. Всё оказалось совсем не так. «Люди же все понимают, им есть с чем сравнивать, - сообщил в разговоре с ОГ представитель местного отделения «Справедливой России», попросивший не называть его имени. – Губернатор, конечно, хороший человек, 100 раз отжимается, подтягивается 25 раз, но количество ошибок, которые он совершает, создает у людей совершенно определенное отношение».
Как ежик в тумане
Критики экс-губернатора Юревича обычно ставили ему в вину просчеты в экономической политике. Начиная с 2012 года, говорили они, регион перестал развиваться, о чем свидетельствуют колебания показателей роста в двух главных отраслях, металлургии и машиностроении, в районе нуля. Говоря при этом о том, что 27% бюджета, идущие на развитие, теперь, при Дубровском, будут использованы по назначению – на повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области.
Противники такого подхода не соглашались и приводили свои, весомые аргументы. «Ничего хорошего ни для власти, ни для области в отставке Юревича нет, - говорил челябинский политолог Алексей Ширинкин. – Никаких объективных оснований для его отставки не было, социально-экономические показатели в норме, рейтинг высокий. Но его съела группировка влиятельных технократов. Экономически регион едва ли выиграет. Юревич много работал над привлечением инвестиций. Сейчас мы вернемся к развитию металлургии. Металлургия – это замечательно, но очень легко просаживается, особенно, если учесть, что нас догоняют Китай, Индия, Турция, Бразилия, и наша конкурентоспособность под вопросом. Если кризис будет углубляться, металлургические предприятия не вытянут экономику».
Говорить о несоответствиях слов и дел нынешнего губернатора можно очень долго. Попробуем как-то «свести» специфику Дубровского-губернатора к основным пунктам, чтобы понять, как говорят, «масштабы бедствия».
Экономический блок. Он так и остался слаб и невнятен со времен 100 дней. Результаты: плохое понимание формирования бюджета области и источников его наполнения, непонимание как можно использовать другие «точки развития» региона (камнедобывающая промышленность, рыболовство, сельское хозяйство, туризм и др.). Из-за отсутствия системного понимания возможностей развития региона крайне плохо составлена (и не работает) «Стратегия социально-экономического развития Челябинской области-2020». «Горячие» проблемы – типа Томинского ГОКа – «тлеют» до сих пор. Судьба крупных проектов (типа ТДК «Южноуральский») практически не контролируется.
Несистемность подхода в экономических вопросах – это отражение несистемности Дубровского-управленца. Приверженность принципу «сначала тушим пожар, а потом, может быть, займемся профилактикой его причин и устройством системы пожаротушения» приводит к тому, что на разбор полетов и выстраивание стратегических систем у Дубровского нет ни времени, ни потенциала. Ситуацию усугубляет кадровая политика: команда на всех уровнях набирается из земляков-магнитогорцев, которые пользуются абсолютным доверием, в том числе и в личных проектах (свежайший пример – ситуация вокруг «Гринфлайта»). При этом за три года так и не отстроена система делегирования полномочий заместителям – непонятно, кто за что в итоге отвечает. Попытка стянуть все на себя привела к тому, что губернатор теперь «в ответе за всё», а при таком подходе приходить в область с каким-то проектами ни один вменяемый бизнесмен не будет. Доверия у местных Дубровский так и не завоевал, оставаясь «магнитогорцем». Да, наверное, особо и не стремился.
Правда, желание держать все под контролем на деле приводит к тому, что губернатор вмешивается в вопросы, находящиеся в компетенции местных органов власти. Но это, скорее, относится только к областному центру – районы Челябинской области отпущены, по сути, в «свободное плавание».
Подобная неразбериха в системе управления приводит к провалам в вопросах, на которых в свое время заработал авторитет и доверие населения тот же Юревич. Это ужасное состояние общественного транспорта и транспортной инфраструктуры (перекрытие ж/д дороги в Аше, транспортные коллапсы с тремя автовокзалами в Челябинске, проблемы с городским общественным транспортом, августовский скандал с захватом поезда в Кропачево). Это долги муниципалитетов перед энергетиками, срыв подготовки к отопительному сезону в районах. Это дорожное и жилищное строительство.
«Регион опустился за это время серьезно, - говорит представитель «Справедливой России». – Благоустройство Челябинска практически замерло, в прошлом году не убирали снег – в итоге по весне «полетел» асфальт». Проблемы дольщиков решаются крайне неоперативно и «странно» (это хорошо видно на примере «Гринфлайт»). Бизнес из-за давления силовиков не развивается.
«В результате люди уезжают отсюда в другие регионы, - продолжает собеседник ОГ. – Здесь нет среды для инвестиций, и люди предпочитают вкладывать деньги в Москве и в Краснодарском крае. А здешняя администрация все строит планы на ШОС, рассказывает о намерении построить высокоскоростную магистраль до Екатеринбурга, чтобы люди ездили туда на работу… Вот такой бред!».
Есть и еще один момент, который разительно отличает Бориса Дубровского от предшественника и еще больше усугубляет негативное восприятие власти населением. Это нетерпимость губернатора-металлурга к общественным организациям. Доходит до того, что организацию, которая собрала 110 тысяч подписей против томинского ГОКа, признали иностранным агентом. Видимо, в глазах Бориса Александровича все, кто хотят дышать свежим воздухом и предлагают властям сначала подумать, а потом уже делать – враги России, находящиеся на содержании Госдепа.
Родные человечки
Но есть одна тема, которую обойти никак нельзя. Тема злоупотреблений. Глупо было бы ожидать, что губернатор-магнитогорец не будет соблюдать свои бизнес-интересы на новом места. Результат не заставил себя ждать – его имя засветилось в громком скандале о «панамских оффшорах». Чуть раньше о семейном бизнесе губернатора написал, в общем-то, относящийся к нему нейтрально Ystav.com.
Дело в том, что до своего назначения на пост губернатора Борис Дубровский был владельцем 100% ООО «Синай», 100% ООО «Новатек» и 75% ООО «Галерея камня». После назначения главой региона в сентябре 2014 года активы Дубровского перешли в управление его сына Александра.
Однако главу Южного Урала продолжали подозревать в аффилированности с бизнесом. Говорят, что, несмотря на то, что формально все активы Дубровского после его назначения перешли под управление его сына, на самом деле он фактически продолжает руководить своими активами лично.
Более того, подконтрольные губернатору фирмы с 2014 году получают выгодные госконтракты. Так, например, ООО «ДиП Трейдинг», принадлежащему сыну Дубровского, с 2014 года удалось заключить 5 муниципальных контрактов на общую сумму 4,4 млн рублей с администрацией Магнитогорска.
Уже будучи избранным на пост губернатора, Дубровский создал еще две организации - ООО «Челябстройкомплект» (ИНН 7424032834) и ООО «БЗЖБК «Энергия» (ИНН 7424032841). А в январе 2015 года Борис Дубровский стал владельцем 100% доли в ООО «Санарский гранит» (ИНН 7418019874).
Еще в августе прошлого года челябинский общественник Алексей Табалов написал обращение в прокуратуру, в котором сообщил о возможном нарушении действующим губернатором Борисом Дубровским антикоррупционного законодательства. Какие последствия это повлечет для челябинского губернатора, пока не ясно.
Про то, как в пользу «ближнего круга» губернатора отжимают девелоперский бизнес, мы уже писали.
«И сказал я ему: «Капитан, никогда ты не будешь майором!»
Что происходит сегодня? Имидж Дубровского уже мало чем отличается от стандартного образа российского губернатора, вышедшего из-под пера Салтыкова-Щедрина. Бывший директор завода не смог «сделать из себя» человека, которого ждал регион. Более того, он уронил имидж власти, чего, наверное, не хотели даже самые близкие друзья и доброжелатели его предшественника. Он стал таким, как все.
Вот и имеем сообщения о том, что в 2016 году из бюджета Челябинской области тратятся десятки миллионов рублей на рекрутинг местных и иногородних СМИ, в задачу которых входит информационная поддержка образа челябинских властей. Во главе с Дубровским, разумеется. Что в июле правительство Челябинской области провело аукцион на изготовление ланъярдов. Это такой крайне необходимый предмет для челябинцев. Конечно, не столь первоочередной, как чистый воздух, но без него никак. Для особо одаренных поясним – ланъярдом называют в данном случае ленточку для бейджа, на которой написано «Южный Урал» на русском и английском языках.
Параллельно окружение губернатора продолжает вести информационную войну с Юревичем, смакуя приближение даты окончания депутатского иммунитета. С одной стороны, это признак слабости, с другой стороны – явное доказательство того, что Дубровский и его команда хотят дожать владельца «Макфы» - уж очень много личного в материалах с заголовками типа: «Юревич ушёл, но дело его живёт».
«На Юревича сейчас оказывается колоссальное давление, - считает наш собеседник из «Справедливой России». – Включают все рычаги, чтобы человек продал активы и уехал из страны. Кусок-то очень жирный!».
Однако подобная тактика сильно подводит южноуральского губернатора. Втянувшись в борьбу за прибыльный бизнес, он окончательно теряет и без того прерывистую связь с обществом. В Челябинске многие говорили нам о том, что гражданское общество в регионе абсолютно не развито, а все попытки «поднять» его на новый уровень жестко подавляются. Доходит до смешного – губернаторское окружение без стеснения «гасит» местный ОНФ. По крайней мере, в других регионах подобного беспредела и откровенного «мочилова» в отношении «фронтовиков» со стороны властей точно нет.
Поэтому никогда Борис Дубровский не станет «своим» губернатором. Он боится и презирает население Южного Урала. Не встречается с людьми, не слушает и не слышит их (показушные встречи «с первым встречным» на камеру не в счет). И в этом он точно проигрывает всем своим предшественникам, в том числе и владельцу «Макфы».
Челябинск-Москва