Администрация президента составит список губернаторов на увольнение
Управление президента по внутренней политике (УВП) готовит для Владимира Путина доклад об эффективности работы губернаторов. Предполагается, что на основе данного доклада глава государства будет принимать решение о смене региональных начальников
Управление президента по внутренней политике (УВП) готовит для Владимира Путина доклад об эффективности работы губернаторов. Предполагается, что на основе данного доклада глава государства будет принимать решение о смене региональных начальников.
Эксперты УВП предлагают разделить регионы на три категории. В первую категорию попадут регионы, в которых может потребоваться замена руководителя. Во вторую попадут губернаторы, чьей работой удовлетворены, а в третью главы регионов, чью работу нужно дополнительно проверить.
Рейтинг будет составляться по небольшому числу критериев, в их числе, по состоянию экономики, сообщает телеканал «Дождь».
Также сообщается, что в Управлении президента по внутренней политике до конца текущего года также появится куратор региональных выборов. Им станет глава УВП Андрей Ярин.