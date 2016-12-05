Послание хамелеонам
Причем, я бы даже уточнил. То, что прозвучало в Георгиевском зале Кремлевского Дворца 1 декабря 2016 года из уст Владимира Путина, внимательно слушала целая группа политических хамелеонов. Которые радостно хлопали вместе со всеми в ладоши, когда президент очень резко говорил о вещах, которые они всеми силами протаскивали в жизнь страны на протижении последних 15-20 лет. И делали это не по глупости или по недоразумению, а совершенно осознанно, стремясь превратить нашу страну в «резервную территорию» для тех, на кого они вольно или невольно работали.
Именно о них я писал в своих книгах «Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1» и «Резервная территория» почти 10 лет назад. Именно эти люди протаскивали ненавистный Закон о «монетизации льгот», лишивший многих ветеранов и инвалидов элементарной возможности существования. Именно эти люди с хрипом в голосе доказывали необходимость перехода на американские стандарты образования в России и на внедрение в нашей стране всякого рода глупостей типа ЕГЭ, изъятия из итоговых экзаменов за курс средней школы сочинения и прекращения финансирования центров работы с одаренными детьми. Именно при них было закрыто еще, как минимум, 10-15 тысяч малокомплектных сельских школ, и детей начали возить на автобусах-развалюхах по сельскому бездорожью. А потом и вовсе предложили оставлять этих несчастных детишек на пятидневку в наспех слепленных «интернатах», лишив их тем самым общения с семьей и с самыми дорогими людьми – с родителями. Именно они способствовали развалу всей системы начального и среднего профессионального образования. Создали такую законодательную базу, при которой были закрыты 80% профессионально-технических училищ по всей стране.
Затем в угоду американским «советникам» и «консультантам», уютно пристроившимся на базе Высшей Школы Экономики, наши политические хамелеоны начали активно протаскивать идею внедрения в России системы американского «прикладного образования» взамен нашего традиционного «фундаментального, классического». Это означало, что ни к чему обучать детей основам наук. Достаточно слегка обучить их читать, считать, писать – и можно выпускать в эту жизнь. А там – пусть устраиваются, кто как сможет!
Такая психология образования вполне подходила для подготовки населения страны, которой была уготована участь «Резервной территории» другой – более сильной и более мощной мировой державы. С учетом того, чьи «советники» все это у нас в России осуществляли, угадает название этой державы любой.
Но, геополитическая ситуация сегодня резко поменялась.
И, в связи с этим, видимо, резко поменялась окраска кожи наших внутренних российских политических хамелеонов. Они вдруг заговорили о российском патриотизме, о российских традиционных ценностях, о нравственном воспитании подрастающего поколения, о возврате в школу фундаментального классического образования. И вообще заговорили об идеалалх справедливости, милосердия и социального равенства.
Если во время оглашения предыдуших Посланий президента России среди присутствующих активно мелькали физиономии господ Ясина, Кузьминова и мадам Набиуллиной, то теперь ни одного из них в зале замечено не было. И, думаю, что это не случайно. Поменялся вектор направления нашего движения. И эта публика точно в него теперь не вписывается.
Ну а, те самые депутаты, сенаторы и министры, которые послушно в свое время следовали «мудрым советам» этих «наставников» - они просто поменяли цвет своей кожи. Как это делают хамелеоны, приспосабливаясь к изменившейся обстановке.
В принципе, ничего нового. Так бывало в истории нашей Родины и раньше – и в советский период. Существовала даже целая плеяда госпартноменклатуры, которая постоянно «колебалась» вместе с «линией партии». И подстраивалась под «очередные задачи партии». При этом подобного рода «деятелей» никогда не волновала судьба страны, судьба ее народа. На первом плане для них всегда находились лишь свои шкурные интересы. Но, если в советский период партия сама время от времени устраивала в своих рядах чистки и пыталась избавиться от не в меру зарвавшихся карьеристов, то теперь политические партии вообще не играют практически никакой роли. А правоохранительным и следственным органам дано указание «не делать из фактов коррупции чиновников шоу». А уж с тем, кто, на кого и с учетом чьих интересов работает в государстве Российском, разбираться сегодня у нас вообще некому.
Поэтому вполне допускаю, что, выйдя за двери Георгиевского зала Кремля, многие из присутствовавших там, согласно кивавших головами на все слова президента России и радостно аплодировавших ему, сделают все возможное для того, чтобы все сказанное им положить подальше в угол и продолжать заниматься своими личными делишками. Весьма далекими от пожеланий главы государства.
Хотя в этот раз президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ превзошел все возможные ожидания. Потому что 80% его касалась социальных проблем жизни государства Российского. И отнюдь не случайно львиную долю в этих социальных проблемах он уделил проблемам образования и воспитания подрастающего поколения россиян.
Наконец-то, президент России прямо и четко дал оценку тому, что творилось с системой образования нашей страны все последние 20 лет. Он призвал прекратить школу заниматься подготовкой «квалифицированного потребителя», а начать развивать в подрастающем поколении творческую активность и таланты. Кроме того, президент особо отметил, что школа должна заниматься не только обучением, но и нравственным воспитанием.
Впервые за последние годы из уст главы государства Российского прозвучал тезис о необходимости возврата к «фундаментальной классической системе образования». Это то, о чем мы устали кричать в уши руководителям Министерства образования и науки, начиная от господина Филиппова и кончая господином Ливановым. А тезис о необходимости подготовки в школе «квалифицированного потребителя», кстати, ввел в обиход один из бывших министров образования и науки России (а ныне – советник президента) Андрей Фурсенко. И, Слава Богу, что во главе Министерства образования и науки появилась, наконец-то, женщина, с деятельностью которой многие эксперты связывают надежды на возврат в российскую систему образования лучших традиций русской национальной школы, возврат системы нравственного воспитания, без которого невозможно формирование полноценного гражданина-патриота.
Нового Министра образования и науки Ольгу Васильеву в процессе трансляции Послания президента показывали несколько раз. И каждый раз я невольно отмечал про себя ее сосредоточенность и спокойствие. Так ведут себя люди, настраивающиеся на долгую и кропотливую работу.
А работа будет поистине непростая. Потому что бюджетные расходы на образование и науку сегодня в России преступно малы. И любые попытки их увеличить тут же наталкиваются на активное сопротивление со стороны тех самых добродушных, улыбчивых и весьма доброжелательных депутатов Государственной Думы, с одной стороны, и весьма приветливых, но настроенных, как говорят у нас в народе «себе на уме» глав регионов (поскольку образование находится на содержании региональных и муниципальных бюджетов) – с другой стороны.
Но, теперь есть самое главное: прямое указание главы государства прекратить издевательство над традиционной российской системой образования и над нашими детьми, пытаясь создать из них идиотов и обслуживающий персонал для будущей мировой сверхдержавы, в системе которой России была уготована роль всего лишь некой «Резервной территории».
Теперь остается лишь подождать и проверить, как будут реально работать сидевшие 1 декабря в Георгиевском зале Московского Кремля политические хамелеоны.
Вариантов может быть лишь два: либо окрас на них останется теперь постоянным навсегда (читай: они перестанут относиться к семейству хамелеонов, что весьма сомнительно), либо их будут тихо (как сказал президент Путин, «без шоу») убирать и менять на нормальных рабочих политических ящериц, способных вывести Россию из любого социального и политического кризиса.
Автор – член Союза писателей Москвы