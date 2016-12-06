Владимир Путин после завершения карьеры планирует путешествовать
Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками ООО «Этерно» в Челябинске поделился своими планами на будущее. Глава государства заявил, что после завершения карьеры он планирует путешествовать
Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками ООО «Этерно» в Челябинске поделился своими планами на будущее. Глава государства заявил, что после завершения карьеры он планирует путешествовать.
Один из молодых сотрудников спросил президента, какая мечта у него есть. «Я хочу успешно завершить свою карьеру», - ответил Путин, слова которого приводит «Интерфакс».
А после завершения карьеры Владимир Путин планирует путешествовать по миру. «Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности», - заявил глава государства.