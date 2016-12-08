Казаки пригрозили Рашкину поркой
Нереестровые атаманы расставаться с формой, погонами и оружием не намерены
Нереестровые казаки резко раскритиковали обсуждаемый в Госдуме законопроект, регламентирующий право на ношение казачьей формы. Он был инициирован депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Парламентарий предложил запретить причисляющим себя к казачеству членам нереестровых общественных организаций иметь звания, носить форму, оружие и знаки различия. Атаманы общественных организаций «Терское казачье войско» и «Кавказская казачья линия» написали Рашкину письмо, в котором призвали парламентария заняться делом и даже пригрозили его выпороть.
С совместным заявлением в стиле «казаки пишут письмо турецкому султану» выступили Михаил Инкавцов и Сергей Попов.
Согласно обсуждаемому в Госдуме документу, представители общественных организаций, причисляющих себя к казачеству, но не включенных в Государственный реестр казачьих обществ РФ, могут лишиться права ношения формы, званий, оружия и знаков отличия. Напомним, в России существуют две категории казачьих организаций: независимые «общественники» и «реестровые» казаки, которые взяли на себя обязательства по несению государственной службы. Сегодня в России 10 реестровых казачьих войск, куда входят самые крупные – Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Сибирское казачье войско – и ряд меньших по масштабу: Терское, Волжское, Оренбургское, Енисейское, Иркутское, Забайкальское, Уссурийское.
По мнению Валерия Рашкина, нужно поднять статус российского казачества и оградить настоящих казаков от «ряженых». «Сегодня любой человек может надеть форму и совершать правонарушения, маскируясь под официальные структуры, – считает коммунист. – Например, форму МВД человек просто так не наденет и не сможет в ней спокойно расхаживать по улицам. Все эти полулегальные рейды, полулегальные нападения на выставки привлекают внимание именно наличием в них «казаков» в форме, которые не числятся в официальном казачестве».
Казакам идея не понравилась. «Что же вас, коммуняк, опять потянуло вольных казаков за усы подергать. Или думками богатеете о новом 17-м»? – спрашивают они у Рашкина. Атаманы призвали коммуниста приехать к ним и «лично посрывать погоны с воевавших казаков». «Казаки вас в разведку возьмут, но вернутся уже без вас. А по малому – выпорят где-нибудь под гипсовым Ильичем» (орфография сохранена).
В более серьезной части обращения подчеркивается, что казаки-общественники не претендуют «на крохи», которые перепадают «реестру». «И харчимся сами и справы у нас не казенные, а по дедовским образцам, – говорится в письме Рашкину. – А чины и знаки различия носим по нашим уставам, а не как депутаты дозволют (орфография и пунктуация сохранены)».
Как сказал атаман «Кавказской казачьей линии» Сергей Попов, решать, кто и как может носить казачью форму, должны сами казаки, а не бюрократы: «И чистить свои ряды тоже должны сами казаки. Не дело депутатам-коммунистам подгонять казаков под формат. К тому же в 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, утвердил удостоверение, форму одежды и чины казаков, а также герб и знамена войсковых казачьих обществ, входящих в реестр. Общественные организации под действие указа не подпадают».
По мнению ростовского политолога Василия Петрова, принятие нового закона может внести еще больший раскол в казачество, поскольку в донских станицах есть немало людей, которые не являются реестровыми казаками, но носят казачью форму и входят в международное общественное объединение «Всевеликое войско Донское» во главе с атаманом Николаем Козицыным. «Наше войско действует в соответствии с уставом, который был зарегистрирован в декабре 1994 года в Минюсте России. Казаки носят форму, какую носили наши деды и прадеды, – говорит Николай Козицын. – Сегодня войско объединяет около 60 больших и малых округов, 90 юртов, 600 хуторов и станиц. Ни одной копейки не поступает в войско из бюджета. Мы зарабатываем их самостоятельно. У нас созданы сотни казачьих сельхозобщин, казаки выращивают хорошие урожаи».