Глава ЦИК официально опровергла информацию о досрочных выборах президента
Элла Памфилова официально опровергла информацию о досрочном проведении выборов президента России. По ее словам, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года
Глава Центризбиркома Элла Памфилова официально опровергла информацию о досрочном проведении выборов президента России. По ее словам, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года.
Памфилова отметила, что проведение досрочных выборов главы государства в следующем году «невозможно даже технически».
«Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», - сказала председатель ЦИК, слова которой приводит «Интерфакс».
Отметим, что действующий глава государства Владимир Путин пока не подтвердил свое участие в выборах президента. По закону он может избираться еще на один срок.