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Политика
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Москва
Олег Фомин
09 декабря 15:13

Уступит ли Путин Собянину?

Президент России обещал поговорить с Собяниным на предмет соблюдения законов РФ. Послушает ли его московский мэр?

Скажем честно: «ручное управление» для Москвы Президент еще ни разу не включал. Нет, конечно, он иногда высказывался по вопросам, которые будоражили души столичного обывателя и из-за которых он (обыватель) уже начинал выходить на улицы. Например, в ноябре 2014-го Владимир Путин попенял Сергею Собянину на «перегибы» в реформе столичного здравоохранения и убийство малого бизнеса. Но именно попенял – критика была не жесткой. Возлагая на мэрию ответственность за введение торговых сборов с малого бизнеса и говоря о реформе здравоохранения, Президент заметил, что «коллеги (московские власти) здесь далеко не все продумали и не все доработали». Слова о недоработках и некоторых искривлений генеральной линии партии смягчались оборотами вроде «исходили из лучших побуждений» и «руководствовались в целом правильными соображениями и благими намерениями».

Повторимся: в «пикалёвском» формате Владимир Путин по Москве пока не работал. Но темы «для разгребания» все равно назревают. Первую строчку безоговорочно занимает  строительный беспредел мэрии и ее борьба с традиционной городской средой Москвы. И вот вчера полетела первая ласточка. На заседании по развитию гражданского общества с членами президентского Совета по правам человека Владимир Путин пообещал ее членам поговорить с Сергеем Собяниным насчет парка «Кусково».

О ситуации вокруг жемчужины московской и русской культуры, архитектуры и садово-паркового искусства Владимиру Путину сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Он рассказал о неоправданных, варварских вырубках на территории парка, которые санкционированы столичными властями в рамках проекта по строительству Северо-Восточной хорды.

Напомним, что глава СПЧ приезжал в парк «Кусково» 6 июля по просьбе местных жителей, вышедших на защиту памятника. «Мы увидели огромную часть леса, которая уже вырублена, увидели широкую полосу, порядка 100 метров. Мы встретились с жителями и активистами, которые протестуют против строительства дороги. Они предлагают свои решения проблемы, они вполне адекватны, они понимают, что, с одной стороны, надо сохранить лес, а с другой - проложить дорогу в этом районе. Они протестуют против непродуманных и несогласованных с жителями решений», сказал тогда он. По словам Михаила Федотова, никакой речи о том, что якобы вырубаются «ненужные» и не входящие в охраняемую территорию насаждения быть не может. «Мы увидели прекрасный английский парк. Там действительно деревья посажены рядами, понятно, что это не самосев. Каждое дерево ценно, а ещё более ценны люди, которые эти деревья защищают», - прокомментировал он ситуацию.

Наше издание также рассказывало о противостоянии властей и москвичей, которые выступают за соблюдение на территории Москвы законов Российской Федерации и за сохранение благоприятной экологической обстановки. Иначе как преступлением назвать действия собянинской администрации нельзя – вырубать двухсотлетние дубы, уничтожать десятки(!) гектаров заповедника без какой-либо надобности... Что это такое, если не культурный и экологический геноцид?

Что характерно: уступать москвичам, идти с ними на диалог в этом вопросе Собянин не собирается. Впрочем, то та методика информационных войн, которую Сергей Семенович принял в последе время. Москвичи протестую.т протии платных парковок? Ну и пусть. Им не нравится, что в столичные власти уничтожают экологически чистый транспорт, троллейбусы, пуская их в прямом смысле под нож и снимая маршруты «рогатых» один за другим? Да пусть эти москвичи хоть оборутся! Все равно будем делать так, как надо нам! Такая, вот, метода…

Аналогичная ситуация и с «Кусково». По парку отработана привычная схема. Как сообщили нам в пресс-службе Гринпис России, чтобы обезопасить свои позиции в операции по уничтожению «Кусково» столичные чиновники хотят как можно скорее принять задним числом постановление, по которому площадь лесопарка сократится аж на 12 гектаров!

Читая этот документ, в очередной раз поражаешься цинизму собянинской команды. «Эту необходимость они объясняют «сложившейся градостроительной ситуацией» и «выполнением обязательств правительства Москвы в части развития линейных объектов улично-дорожной сети», прокомментировал ситуацию нашему изданию представитель пресс-службы Гринпис Константин Фомин. На самом деле, полагает он, зелёными зонами жертвуют в угоду интересам застройщиков. И это далеко не первый такой случай в Москве.

Проект постановления идёт вразрез с требованиями Земельного кодекса, говорит Координатор исследовательских проектов Гринпис России Василий Яблоков. «Из лесопарка исключают участки, находящиеся в бессрочном пользовании у ГПБУ «Мосприрода». На этих участках законом разрешено только размещение объектов природоохранного назначения, - отмечает он. - Назначение земельных участков нельзя поменять таким постановлением, оно всё равно остаётся прежним». Вызывает вопросы и время принятия решения. «Решение об изъятии земельных участков для строительства может быть принято в течение трёх лет после утверждения проекта планировки территории. Для участка Северо-Восточной хорды этот срок истёк в апреле 2016 года», подчеркивает г-н Яблоков.

В Гринпис России также уверены, что строительство хорды на территории лесопарка «Кусково» нарушает и Генплан города Москвы, по которому трасса должна пройти в соседнем районе и по другому маршруту. По мнению экспертов Гринпис России, подготовка этого постановления - это попытка легализовать задним числом вырубку деревьев и строительство трассы в Кусково. Аналогичным образом под строительство участка хорды были изменены и границы объекта культурного наследия - усадьбы Кусково.

Конечно, Собянин как-то пытается скрыть следы варварских порубок. В СМИ появляются сообщения о том, что к лесопарку «Кусково» добавят 14,5 гектаров за счёт скверов и бульваров, находящихся неподалёку. Но даже неспециалисту очевидно, что это какие-то обычные кусты и деревья. А здесь, напомним, речь идет об уничтожении части регулярного парка, шедевра садово-паркового искусства XVIII века, а не просто о компенсационных посадках насаждений в местах общего пользования…

Не сомнений, что в мэрии сделают все, чтобы документация по проекту была «правильной» и разрешала делать все, что будет нужно строителям. Не взирая на статус и значение памятника. Точно так же уже поступили с ВДНХ, разрешив на территории выставки, по сути, неконтролируемое строительство. Это подтверждает и ответ Генпрокуратуры на запрос СПЧ. В нём указано, что документация по строительству участка Северо-Восточной хорды допускает проведение строительных и иных работ, в том числе работ по вырубке зелёных насаждений, на территории объекта культурного наследия и на планируемой особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Кусково», что запрещено законом.

Однако, закон законом, а мэрский караван идет. Собянинские строители продолжают уничтожать парк. По сообщениям местных жителей, с начала ноября работы по разметке деревьев идут более чем активно. Продолжаются они и сегодня. Сдержит ли Путин свое слово, поговорит ли с Собяниным, причем так, что проект хорды пойдет по нормальному маршруту, а природно-культурное наследие столицы не станет жертвой чиновного геноцида? Увидим в ближайшее время. Вов сяком случае, если парк будут вырубать и дальше, то тогда станет ясно, где у нас живет закон и кто в нашем доме хозяин…

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