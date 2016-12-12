Администрация Феодосии потратит 10 млн рублей из субсидии на служебные автомобили
Чиновники из администрации Феодосии заказали для своих нужд автомобили премиум-класса. Причем, согласно заявке, приобрести дорогие машины администрация собирается у единственного поставщика ...
Чиновники из администрации Феодосии заказали для своих нужд автомобили премиум-класса. На шесть автомобилей планируется потратить 10 млн рублей. Причем, согласно заявке, приобрести дорогие машины администрация собирается у единственного поставщика.
Соответствующее извещение подписано начальником отдела по вопросам закупок для муниципальных нужд администрации Феодосии Русланом Денисовым, сообщает «Российская газета».
Служебные автомобили приобретут двумя партиями. Первая - это три седана по цене 1 474 000 рублей, вторая - еще три более дорогих автомобиля по 1 865 000 рублей.
25 ноября Феодосийский городской совет проголосовал за закупку дорогостоящих легковых автомобилей для городской администрации. Автомобилями будут пользоваться чиновники исполнительной власти, руководители горсовета и городской счетной палаты.
Средства на автомобили являются частью субсидии из федерального бюджета на 2016 год, которые должны были быть потрачены на нужды города. Местные власти потратить деньги на нужды города не успели, а сейчас в срочном порядке покупают на них машины для себя, чтобы данные средства не вернулись обратно в центр.
Закупка производится без конкурса, у единственного поставщика - согласно распоряжению главы Республики Крым от 7 декабря 2016 года. Товар должен быть поставлен в срок до 27 декабря.