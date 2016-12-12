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Политика
12 декабря 11:56

Эксперты оценили шансы губернаторов на отставку по итогам работы в 2016 году

Эксперты фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили очередной политической выживаемости российских губернаторов. Согласно рейтингу, по итогам уходящего 2016 года среди губернаторов выросло число «двоечников», а вот «отличников» не прибавилось

Эксперты фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили очередной политической выживаемости российских губернаторов. Согласно рейтингу, по итогам уходящего 2016 года среди губернаторов выросло число «двоечников», а вот «отличников» не прибавилось.

В подготовленном рейтинге оценивается вероятность сохранения в должности действующих глав регионов на протяжении ближайшего года. Губернаторов оценивают по пятибалльной шкале (где пятерка - максимальная оценка, единица - минимальная), сообщает РБК.

Двойки по итогам работы в 2016 году получили губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Нижегородской области с 2005 года Валерий Шанцев, орловский губернатор-коммунист Вадим Потомский, глава Самарской области Николай Меркушкин и губернатор Бурятии Вячеслав Наговицин.

Примечательно, что Турчаку составители рейтинга прочили отставку еще в прошлом году, однако псковский губернатор остался на своем посту.

На двойку с плюсом по сравнению с тройкой в прошлом году оценили главу Пермского края Виктора Басаргина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Против них играют близкий срок окончания полномочий, дефицит харизмы и низкая популярность.

Пятерки от экспертов получили глава Татарстана Рустам Минниханов, чей регион признали «образцовым с точки зрения как экономики и политической управляемости», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Тульской области Алексей Дюмин и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Глава Крыма Сергей Аксенов получил четверку в связи с тем, что периодически он вступает конфликты с федеральными ведомствами.

Ряды отличников покинули губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Воронежской области Алексей Гордеев. В этом году им поставили по четверке с минусом.

Стоит отметить, что из числа прошлогодних двоечников в отставку ушли Владимир Груздев (Тульская область) и Андрей Шевелев (Тверская область). Своих постов лишились также «троечники» Сергей Ястребов (Ярославская область) и Константин Ильковский (Забайкальский край).

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