«Открытая Россия» подготовит кандидатов в муниципальные депутаты Москвы
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского открыло школу для подготовки кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. Школа рассчитана на подготовку 400 кандидатов. «Свои» муниципальные депутаты оппозиции нужны для выдвижения кандидата в мэры Москвы
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского открыло школу для подготовки кандидатов в муниципальные депутаты Москвы. Школа рассчитана на подготовку 400 кандидатов.
«Свои» муниципальные депутаты оппозиции нужны для выдвижения кандидата в мэры Москвы, выборы которого состоятся в 2018 году.
Подготовкой кандидатов в муниципальные депутаты займется образовательный центр проекта «Открытые выборы», который открылся 12 декабря. Кандидатов будут учить «методам эффективных общественных кампаний, основам московского законодательства, способам правильного сбора подписей, публичным выступлениям», сообщает РЬК.
Преподаватель проекта и политолог Виталий Шушкевич отметил, что кандидаты должны разделять ценности «Открытой России», а именно выступать за независимый суд, конкурентную экономику и сменяемость власти на свободных выборах.
Кроме того, «Открытая Россия» готова оказывать «скрытую поддержку» кандидатам на муниципальных выборах Москвы. На сегодняшний день запрос на такую поддержку есть от кандидатов из партии власти, «Справедливой России» и КПРФ.
Взамен на предвыборную поддержку муниципальные депутаты должны будут провести через муниципальный фильтр оппозиционного кандидата в мэры Москвы. По закону, для участия в выборах кандидату в мэры необходимо 110 подписей муниципальных депутатов.
Выборы депутатов московских районных советов должны пройти в сентябре 2017 года.