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13 декабря 13:12

Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России

Оппозиционный политик Алексей Навальный официально объявил о своих планах участвовать в выборах президента России, которые должны состояться весной 2018 года. О своих планах Навальный сообщил в специальном видеообращении

Оппозиционный политик Алексей Навальный официально объявил о своих планах участвовать в выборах президента России, которые должны состояться весной 2018 года.

О своих планах Навальный сообщил в специальном видеообращении.

«Россия должна быть богатой, свободной, сильной страной. У нас все для этого есть: талантливые люди, природные ресурсы. Я иду на выборы с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной. Как обуздать коррупцию. Как превратить богатство России в достаток каждой семьи», – заявил потенциальный кандидат на «пост №1».

Навальный озвучил предвыборную программу, в которой он, в частности, предлагает полностью освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей, а также минимальные пенсии выше прожиточного минимума.

Напомним, что в настоящее время в отношении Навального в Ленинском суде Кирова повторно рассматривается дело о хищениях в «Кировлесе». Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор по данному делу незаконным и присудил Навальному компенсацию (он был приговорен к 5 годам условно).

В соответствии с вердиктом ЕСПЧ Верховный суд России отменил прежний приговор по делу «Кировлеса», однако не прекратил дело, а направил его на новое рассмотрение. Алексей Навальный считает, что отказ российских судов от исполнения решения ЕСПЧ связан с нежеланием властей допустить его к участию в выборах.

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