Не позволим нас «раскулачить»
Власти Московской области, похоже, всерьез взялись за реформирование. Идея объединения сельских и городских поселений в городские округа с единым управлением и бюджетом превратились для районных чиновников в навязчивую идею. Агитаторы колесят по всей области, объясняя гражданам преимущества реформы. Но в большинстве районов как избиратели, так и депутаты не хотят становиться чьим-то придатком, без права распоряжаться собственным бюджетом, без права выбора местной власти и т.д. Почему жители Наро-Фоминского района готовы на решительные действия, чтобы не допустить объединения, рассказала депутат совета депутатов городского поселения Селятино Татьяна Павлова:
- Один из плюсов, который приводит областное правительство в пользу объединения – общий бюджет. Дескать, все проблемы можно будет решить, забрать у одних и отдать другим, тем, кому нужнее. Каков размер вашего бюджета? Хватает ли на основные нужды городского поселения?
- Бюджет нашего городского поселения приличный. На 16 тысяч человек населения – 300 млн рублей. На публичных слушаниях по созданию округа его сравнивали с бюджетами других населенных пунктов, и у нас он оказался самым высоким на душу населения. А вот Наро-Фоминск наоборот, оказался в аутсайдерах.
- А за счет чего складывается такая сумма?
- Бюджет складывается в основном из налога на землю и имущество. В Одинцовском районе есть «Рублевка», «Барвиха», а у нас есть своя местная «Барвиха», поселок Глаголево. Там живет немало известных людей: композитор Александр Градский, актриса Эвелина Бледанс, много политиков и бизнесменов. В этом поселке очень дорогая земля – около 400-600 тыс. рублей за сотку. Соответственно и налог на неё велик. В целом земельный налог даёт нам около половины всей доходной части бюджета.
Есть в поселении и довольно крупные предприятия-налогоплательщики. Транспортный терминал «Славтранссервис», опытный завод «Гидромонтаж» и другие. Они тоже вносят свою лепту в формирование бюджета.
- А насколько эффективно, на ваш взгляд, бюджет расходуется?
- На мой взгляд – неэффективно. У меня есть в этой части претензии к администрации. Вот пример. В уже упомянутом Глаголево, как отметил на публичных слушаниях один из моих коллег-депутатов, хорошая современная детская площадка с большим количеством элементов обошлась местным жителям в 2 млн, рублей. У нас же обустройство одной, более простой площадки выходит бюджету в 4 млн и выше. При этом еще и качество хромает. Так что сметы явно завышены. Еще пример. Сейчас, когда все скрыто под снегом, у нас обустраивают площадь около клуба, кладут плитку на промёрзшую землю. То же самое происходит на недоделанных летом детских площадках – недавно жители прислали фото, как рабочие укладывают резиновое покрытие среди сугробов. И долго ли оно теперь прослужит?
- А кто принимает решение по закупкам?
- Администрация. И с этим вопросом там довольно мутно всё. К нам даже ОБЭП приходил в администрацию и интересовался нашими закупками. У нас был случай, когда администрация заключила договор на обслуживание объекта имущества, который ей не принадлежит. По логике должно было быть уголовное дело. Но его нет... Глава городского поселения - ставленник бывшего главы района Александра Баранова. Баранов с этого поста ушел со скандалом. Выяснилось, что он не настоящий полковник, ему это звание присвоили за то, что он выдал муниципальные квартиры военным. Он ушел с поста главы района и стал депутатом Мособлдумы. Это может указывать на прямую связь с руководством региона.
Еще раз к вопросу о расходовании бюджета. Целых 12 млн. мы тратим на содержание муниципальных СМИ. А они только и делают, что прославляют главу. Он и сам в одном из интервью проговорился, что создал их для борьбы с оппозицией.
- Обычно администрация учреждает СМИ, чтобы документы официальные публиковать?
- Да. Но раньше мы и без собственной газеты обходились. 2-3 млн. выделялось из бюджета на публикацию официальных документов, и проводился тендер среди работающих в поселении СМИ. Правда техзадания писались очень хитро, явно в пользу конкретного издания. Например, требование, что в газете должно быть 12 листов, а не 8, ничем иным объяснить нельзя. Да и сметы тоже завышались.
- А как у вас со строительством социальных объектов?
- Тоже неважно. Детские сады переполнены, школам грозит вторая смена. Несмотря на это, из детских учреждений за последние годы построена только пристройка к детскому саду. Надо сказать, что в Селятино должны были появиться новая школа и детсад. Такое обременение получил в 2012 году застройщик «Трест Гидромонтаж», когда согласовывал строительство жилого комплекса «Новое Селятино Комфорт». Раньше это было крупное, фактически градообразующее предприятие, которое строило и содержало Селятино. И содержало прекрасно – в поселке был свой спорткомплекс, две общеобразовательных, вечерняя и музыкальная школы, несколько детских садов, хорошая больница и отличное снабжение – к нам за продуктами даже из Москвы ездили. Но в 90-е годы трест был приватизирован и потерял своё значение. Сейчас предприятие принадлежит непонятным людям, один из нынешних руководителей предприятия и вовсе был в федеральном розыске за мошенничество. Вместо стратегического предприятия всесоюзного масштаба осталась маленькая фирмочка, сдающая в аренду свои площади – остатки былого величия, – да ещё иногда строящая жилые дома на тех кусках земли, что им удалось урвать. Кстати, это как раз они пытались захватить 73 га леса. Конечно же, про социальное обременение они предпочли забыть. В итоге новую школу (точнее пристройку к старой) теперь планируется построить за бюджетные деньги.
Еще пару лет назад начали строить крытую ледовую арену на стадионе. В своё время ею спекулировали, когда хотели вырубать лес. Нам говорили: «Мы 2 га отдадим под арену, а 71 под застройку». Мы возмутились, организовали протест и в итоге лес отстояли. Так что администрации пришлось искать другое место для строительства.
Вообще я была против строительства такого объекта в Селятино. Не потому, что я против ледового спорта в принципе. Просто такая же арена строится сейчас в Наро-Фоминске, и иметь вторую такую же по соседству слишком накладно. Круглогодичный лед – дорогое удовольствие. А нам даже не дали никаких расчетов, никакого экономического обоснования. Непонятно было даже, кто будет его содержать и на какие средства. Конечно, я понимала и говорила о том, что у района нет денег, и ледовую арену придется содержать на наши средства. Но остальные депутаты решили, что строить надо.
И вот на днях нам сообщили, что денег больше нет. Стройка заморожена. Но деньги, мол, появятся, если вы объединитесь в городской округ. Такой вот шантаж.
Из «социалки» у нас в хорошем состоянии только объекты культуры. Бюджет позволяет.
- А здравоохранение? Полномочия передали в область, вы почувствовали изменения?
- Качество здравоохранения упало однозначно. Был закрыт фельдшерский пункт в деревне Софьино, где проживает около 2 тысяч человек. Там принимал терапевт, оказывали неотложную помощь, была аптека. В деревне много пожилых людей, теперь они вынуждены в районную больницу в Селятино ездить. Но и в ней специалистов не хватает, процветает безграмотность и халатное отношение к работе. Под новый год моя подруга положила в больницу свою маму. Но из-за халатности медиков, на следующий день она нашла свою мать неухоженной, в тяжелом состоянии. Ее отправили в реанимацию, она впала в кому и через несколько дней скончалась. Вот такой уровень здравоохранения у нас.
Раньше в Селятино был круглосуточный детской стационар – остался только дневной. Родители маленьких детей даже собирали подписи, чтобы круглосуточный стационар восстановили. Он мог бы принимать маленьких пациентов из Апрелевки, Калининца. Но чиновники ответили, что всё в норме, и Наро-Фоминский стационар справляется. Хотя в сети постоянно появляются фото, как родители там вынуждены спать с детьми на кушетках в коридорах, потому что мест в палатах не хватает.
А сейчас вообще объединяют три больницы: в Селятино, Апрелевке и Калининце. Оптимизация. Тоже обещают от этого сплошные выгоды, как и от создания округа. Вот только теперь больным на приём к некоторым специалистам приходится ездить в другой город. И это при том, что добраться от одной больницы до другой довольно трудно, а между одним из микрорайонов Калининца и Апрелевкой вообще нет прямого транспортного сообщения.
- Жилищное строительство развивается? Квартиры льготникам, очередникам выделяют?
- Какое там! Не так давно ко мне обратилась женщина, она ликвидатор ЧС, в очереди уже много лет. Должна быть очередь льготная. Но, несмотря на то, что несколько новых домов построено, льготники как стояли в очереди, так и стоят.
- Вы упомянули о том, что отстояли лес. Как вообще в районе экологическая обстановка?
- Все печально. У нашего поселка и так незавидное расположение в этом отношении. С двух сторон федеральные трассы, с третьей - железная дорога. Зажаты в буквальном смысле. Плюс промзона. У нас цементный завод работает в шаговой доступности от жилых домов. Должна быть санитарная зона 300 метров, а рядом с ним жилье строится буквально в сотне метров. Жители жалуются, но пока безуспешно.
Леса наши под угрозой. По планам должно было пойти под вырубку три парка и 73 гектара леса. Там планировали построить фактически еще один поселок. Лес и два парка мы отстояли, третий, к сожалению, не удалось. Но все равно это была победа. Химкинский лес, Жуковский лес - их вырубили. Селятинский благодаря нашей борьбе еще стоит.
Благоустройство тоже у нас дурное. Глава зачем-то завозит непонятный грунт, сажает газончик, как в Москве, хотя у нас вполне красивые и крепкие естественные газоны - разнотравье, цветы луговые. Проводит варварское кронирование деревьев, когда все ветки срезаются - один ствол остается. Немало деревьев и вовсе вырубается. В общем всё, что могло бы облегчить экологическую ситуацию, уничтожается. Мы делали замеры. В нескольких местах концентрация вредных веществ превышена в 37 раз!
- Как вы могли бы оценить деятельность Андрея Воробьева?
- Я слежу по публикациям в прессе за тем, что происходит в других районах… У нас не настолько все плохо. По сравнению с другими даже можно сказать хорошо. Кстати, лес мы смогли отстоять при поддержке областной администрации. Губернатор вмешался, и это сыграло свою роль. Негатив в его отношении пошел только после того, как он задумал эту реформу. Он захотел полностью ликвидировать местное самоуправление, а это прямое нарушение конституционных прав моих избирателей.
- Какие минусы вы видите лично для своего городского поселения, своего района?
- Минусы… Их будет очень много. Главным образом, жители переживают за наш бюджет. Мы привыкли жить хорошо. Часто финансировали районные проекты, давали в долг. Повторюсь, у нас одно из самых небедных городских поселений. Видимо, нас решили таким образом «раскулачить». Опасаются жители и “оптимизации” социалки - наподобие истории с нашей больницей, и проблем с изменением адресов, и многого другого.
Кроме того, у нас очень сильное гражданское общество. Люди за последние несколько лет поняли, что на местном уровне им вполне по силам добиваться решения своих проблем. Мы хотим и можем управлять своим городским поселением самостоятельно. Мы можем сделать больше для укрепления местного самоуправления, а нам не дают этого сделать. Нам говорят, что решение об объединении не будет принято без согласия населения, граждан. Так вот, Наро-Фоминский район уже свое слово сказал, и это слово «Нет». 5 из 9 поселений района высказались на публичных слушаниях против городского округа. Селятино, Волчёнки, Веселёво, Верея, Калининец - все мы не хотим никакого объединения!
В Верее и Веселёво жители проголосовали практически единогласно против. В результате в других поселениях власти перестали проводить голосования на слушаниях, хотя например в Калининце положение о публичных слушаниях прямо требует его проведения. Но жители не растерялись. В Селятино и Волчёнках жители сами провели голосование - и на видеозаписях видно, что подавляющее большинство - против. А в Калининце же большинство выступающих были против округа. Кроме этого, в некоторых поселениях уже собрано по несколько тысяч подписей в защиту самостоятельности. Так что нам есть чем крыть попытки властей сфальсифицировать волеизъявление народа! И если мнение жителей района не будет услышано, и вопреки ему, район будет преобразован в округ, то мы не смиримся с этим, а будем активно протестовать. Всем районом. Объединение активистов всех поселений уже началось, мы будем бороться все вместе!