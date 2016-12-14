Обратно в лагерь
Окруженный взводом ОМОНа Талдомский районный дом культуры принимал гостей и участников так называемых публичных слушаний. Одного из них - Дмитрия Трунина сотрудники полиции попытались выдворить из фойе, но после предъявления адвокатского удостоверения общественная безопасность публичного мероприятия была восстановлена.
В восемнадцать часов 13 декабря 2016 года элита Талдома собралась по вопросу уничтожения базового уровня конституционного строя России – городских и сельских поселений, «преобразования» Талдомского района в городской округ Талдом.
И напрасно депутат Марина Петрова обращаясь в зал к председателю совета депутатов Николаю Тихонову, настоятельно требовала именно ему открыть публичные слушания. Николай Николаевич, депутат пяти созывов, отстаивавший до последней возможности ;интересы избирателей Талдома принял для себя непростое решение. Для сохранения Талдомского района в конституционном поле и осознавая в силу колоссального опыта работы в представительных органах всю губительность псевдореформы, он именно сейчас обнародовал поданное ранее заявление о сложении полномочий депутата. Сданный Тихоновым мандат сделал совет депутатов городского поселения Талдом нелегитимным, так как из тринадцати действующих депутатов ранее сложили свои полномочия еще пять депутатов. Это почетные граждане Талдома – депутат трех созывов Ольга Каленова, Михаил Лунин и Григорий Мирошниченко, а также депутаты Алексей Новожилов и Дмитрий Трошин. Последним покинул потопляемый корабль народовластия его председатель Николай Тихонов.
Таким образом по состоянию на 14 декабря 2016 года в совете депутатов, включая Петрову осталось 7 депутатов, о партийной принадлежности которых нетрудно догадаться.
Они собирались сдать Талдом. Теперь им предстоит сдать собственные мандаты «народных» избранников.
Номер не прошел.
Забитый до отказа зал дома культуры представлял собой жестко отрежиссированный спектакль, метко нареченный одним из выступающих: «Обратно в лагерь!». Временами казалось, что идет оперативное совещание у начальника образования Талдома. За редким исключением выступали линчующие демократию директора школ и сотрудники образовательных учреждений. Несущие знания детям хорошо поставленными голосами требовали в непростое время сократить расходы на чиновников, для чего, по их мнению, необходимо ликвидировать десятки депутатов, о чем прямо было написано на рекламном баннере, охраняемом главой Талдомского района Владиславом Юдиным. Владислав Юрьевич так и заявил: «Я считаю, что тратить деньги на выборы – преступление!»
Здесь видимо потребуется вмешательство правоохранительных органов в целях понуждения главы Талдомского района потратить деньги на избирательную кампанию президента России Владимира Путина. Впрочем, если гражданин Юдин настаивает на своей публичной позиции он может последовать примеру депутатов – почетных граждан города Талдома. В противном случае его следует привлечь за экстремистские высказывания.
Беспардонность, хамство и цинизм стали визитной карточкой вальяжных чиновников Подмосковья. Но неуважение к пожилому возрасту, как мне кажется, говорит о тотальной деградации нации.
Девяностолетней жительнице Талдома Анне Крепак, пытающейся рассказать об ужасах, пережитых ею двух административных реформ, отключили микрофон, призывая к регламенту. При этом сам глава района вместо заявленных десяти минут, выступал как конферансье в течении всего плебисцита. И когда одна из выступающих, в недавнем прошлом руководитель высшего учебного заведения именно так и представилась, то конферанс позволил себе реплику в адрес женщины и преподавателя, старшей его по возрасту: «Вы, наверное, имели ввиду учреждение, так как в заведениях водку подают!»
В течении двух часов в центре аудитории была воздета к небу рука в надежде получить микрофон, кочующий от одного списочного оратора к другому. И вот каким –то чудом Яна Фонда, хрупкая жительница Талдома смога обратиться к аудитории и в первую очередь «уважая русский язык» заявить, что многие из нас закончили именно высшие учебные заведения!
А вот на вопрос Фонды: «Что такое городское поселение?» путающий кабаки с институтами спортсмен ответить не смог. После второй попытки пришлось привлекать нежителя Талдома, чиновника правительства Московской области Садыкова, очевидно юриста по образованию, который признал, что «Городской округ – это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района».
Тут бы и поставить точку, да разойтись руководствуюсь нормой закона и Конституцией РФ.
Но, у смотрящего архитектора антиконституционного переворота и по совместительству заместителя председателя правительства Московской области Александра Костомарова этого в сценарии не значилось.
Между Александром Константиновичем и главой Талдома Юрием Журкиным случился следующий диалог:
- Ты хорошо подумал?
- Да.
- Это твое окончательное решение?
- Да.
- Ты осознаешь последствия со всем вытекающими?
- Да.
Покидал я это мероприятие с тяжелым чувством сопричастности к липкому действу, когда святые для меня в силу профессии люди - учителя, требовали сильной руки, стройным ором отказывались от демократических свобод, настаивая на единоначалии и жесткой вертикали.
А ведь большинство из них не так давно жили при этой пресловутой вертикали, а уж если и не жили, то в силу профессии точно изучали новейшую историю в высших учебных заведениях.
И лишь один человек, убедившись, что все идет по сценарию покинул поле срама, не дожидаясь завершения преподавательского позора.
Александр Костомаров насаждающий в Подмосковье культ личности губернатора, кукловод политического процесса и как говорят злые языки сидящий на кассе политического процесса, поехал на доклад.
Все шло по намеченному плану.
Ломая через колено элиту Московской области, стравливая людей и устраивая в преддверии выборов президента внутриэлитный конфликт, осваивая миллиарды бюджетных денег на пиартехнологиях, Александр Константинович из всех сил старается демонстрировать публично необратимость политических реформ Подмосковья.
Вот только популистские заявления о поисках консенсуса в глубинке натолкнулись на полное его отсутствие.
Самороспуск совета не входил в планы Костомарова, и стало быть плановая операция по уничтожению Талдомского муниципального района, провалилась.
Надолго ли?