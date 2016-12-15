Владимир Путин в четвертый раз подряд стал самым влиятельным человеком в мире по версии Forbes
Эксперты американского журнала Forbes назвали президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире. Отметим, что г-н Путин возглавляет соответствующий рейтинг в четвертый год подряд
Эксперты американского журнала Forbes назвали президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире. Отметим, что г-н Путин возглавляет соответствующий рейтинг в четвертый год подряд.
«И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», - пояснили свой выбор эксперты журнала.
Вторую позицию в рейтинге самых влиятельных людей мира занял миллиардер Дональд Трамп, который выиграл выборы президента США. Замыкает тройку лидеров канцлер Германии Ангела Меркель.
Четвертое место в рейтинге досталось председателю КНР Си Цзиньпину, а пятое - Папе Римскому Франциску.
Отметим, что другой влиятельный деловой журнал Time назвал человеком года Дональда Трампа. Владимир Путин также был включен в список самых влиятельных людей мира.