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26 августа 00:06

В военных городках Тамбова из-за долгов Минобороны отключили канализацию

В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию

В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию.

В пресс-службе "Тамбовских коммунальных систем" (ТКС) уже заявили, что ограничения будут действовать до полного погашения задолженностию

"10 млн рублей - такова общая сумма задолженности перед АО "Тамбовские коммунальные системы" со стороны трех учреждений, предоставляющих услуги ЖКХ объектам министерства обороны РФ в Тамбове", - сообщили коммунальщики, слова которых приводит "Интерфакс".

По данным коммунальщиков, ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа", ОП "Воронежское" АО "ГУЖФ" и ОП "Воронежское" АО ГУЖКХ" не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения с декабря 2015 года.

При этом руководители указанных компаний игнорируют обращения представителей ТКС и решения суда о взыскании задолженности.

В итоге компании пришлось пойти на крайние меры - ограничить услуги водоотведения на объектах Минобороны РФ в Тамбове, отмечают в ТКС.

Ограничения по водоотведению введены до полного погашения задолженности, добавили в пресс-службе ТКС.

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