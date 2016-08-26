В военных городках Тамбова из-за долгов Минобороны отключили канализацию
В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию
В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию.
В пресс-службе "Тамбовских коммунальных систем" (ТКС) уже заявили, что ограничения будут действовать до полного погашения задолженностию
"10 млн рублей - такова общая сумма задолженности перед АО "Тамбовские коммунальные системы" со стороны трех учреждений, предоставляющих услуги ЖКХ объектам министерства обороны РФ в Тамбове", - сообщили коммунальщики, слова которых приводит "Интерфакс".
По данным коммунальщиков, ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа", ОП "Воронежское" АО "ГУЖФ" и ОП "Воронежское" АО ГУЖКХ" не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения с декабря 2015 года.
При этом руководители указанных компаний игнорируют обращения представителей ТКС и решения суда о взыскании задолженности.
В итоге компании пришлось пойти на крайние меры - ограничить услуги водоотведения на объектах Минобороны РФ в Тамбове, отмечают в ТКС.
Ограничения по водоотведению введены до полного погашения задолженности, добавили в пресс-службе ТКС.