Во Владимире пациентку 4 часа возили по больницами и ставили разные диагнозы
Во Владимирской области расследуют дело о смерти пациентки областного центра. 18-летнюю девушку около 4 часов катали по больницам с разными диагнозами
Во Владимирской области расследуют дело о смерти пациентки областного центра. 18-летнюю девушку около 4 часов катали по больницам с разными диагнозами.
Врачей подозревают в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По данным Следственного комитета РФ, девушку на протяжении четырех часов возили по разным больницам и в каждой ей ставили новый диагноз. В итоге пациентка скончалась, а причину ее тяжелого состояния установили лишь при вскрытии.
Сначала девушке поставили диагноз "острая кишечная инфекция", затем ее в тяжелом состоянии отправили в другую больницу, где у нее диагностировали другую болезнь и отправили в другой госпиталь. Третим диагнозом стал "Сахарный диабет либо отравление неизвестным ядом".
В 23 часа 40 минут пациентка была направлена в четвертое лечебное заведение - больницу №5. В реанимации были проведены дополнительные исследования и поставлен новый диагноз, в соответствии с которым врачи провели лечение, но положительного эффекта на больную оно не оказало. Затем девушка скончалась.
При вскрытии выяснилось, что смерть наступила в результате острой надпочечной недостаточности на фоне сепсиса молниеносной формы и тимомы переднего средостения.