Росреестр полностью удалил из своей базы сведения о сыновьях Юрия Чайки
После публикации расследования ФБК выяснилось, что в базе данных Росреестра Артем и Игорь Чайки были переименованы в некие объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно
Из базы данных Росреестра полностью пропали сведения о сыновьях генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме и Игоре.
О «зачистке» базы данных Росреестра сообщает телеканал «Дождь».
Напомним, в конце 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора России. По данным фонда, у Артема Чайки есть отель в Греции и банковские счета в Швейцарии.
После публикации расследования выяснилось, что в базе данных Росреестра Артем и Игорь Чайки были переименованы в некие объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно.
Теперь в выписке Росреестра на жилой дом, который был зарегистрирован на «ЛСДУЗ», в графе «правообладатель» указана следующая запись: «Физическое лицо. Значение отсутствует».