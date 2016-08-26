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26 августа 13:10

Врачи Севастополя заявили об уничтожении системы неотложной помощи в городе

С апреля по август 2016 года из отделения реанимации уволилось 7 врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых больше половины работали на 1,5 ставки. На очереди ещё несколько человек ...

Об этом говорится в заявлении коллектива Отделения анестезиологии и реанимации Городской больницы №1, которое было направлено в редакцию Медицинской справочной Крыма, сообщает портал Yug-med.ru. По словам врачей, они предприняли этот шаг, чтобы «донести до жителей Севастополя печальные события, происходящие с севастопольской медициной в целом и с нашей больницей и отделением в частности».

С апреля по август 2016 года из отделения реанимации уволилось 7 врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых больше половины работали на 1,5 ставки. На очереди ещё несколько человек, говорится в обращении. «Все это напоминает снежный ком, который стремительно набирая скорость, сравнивает с землей всю неотложную помощь в Севастополе». Причина, уверены авторы, в непомерной нагрузке на сотрудников, которые работают за неадекватную зарплату. Люди «вынуждены работать на 1,5-2 ставки, регулярно задерживаться до позднего вечера в операционных, что никак дополнительно не поощряется».

Политика руководства отдела здравоохранения города Севастополя приведет к тому, что в медицинских учреждениях будут разрушены профессиональные коллективы, способные оказывать высококвалифицированную помощь. «К сожалению, наше непосредственное руководство предпочитает не замечать проблему, молча подписывает заявления об увольнении. Новых кадров не предвидится, старые уходят», пишут авторы обращения.

Напомним, что несколько дней назад главврач ГКБ №1 Наталья Располина сообщила сотрудникам, что все профильные хирургические отделения объединят в одно, сократив при этом чуть ли не наполовину число койко-мест в стационаре. «Всё это делается с нарушением ТК РФ, без приказов и соответствующего уведомления сотрудников о сокращении как положено - за два месяца», - сообщила одна из сотрудниц больницы. В коллективе уверены, что причина в банальном отсутствии денег на содержание медучреждений и нежелании главы севастопольского горздрава Юрия Восканяна решать реальные проблемы местного здравоохранения. Ранее сотрудники медучреждений Севастополя уже направляли обращения о нетерпимой ситуации в адрес Владимира Путина. Реакции на них пока не последовало.

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