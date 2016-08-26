В Москве прошел митинг против очередного строительного проекта Сергея Собянина
25 августа в Москве состоялся митинг жителей Юго-восточного административного округа столицы, посвящённый вопросу строительства магистрали, соединяющей Рязанский и Волгоградский проспекты. Протесты вызвал реализуемый мэрией проект ...
25 августа в Москве состоялся митинг жителей Юго-восточного административного округа столицы, посвящённый вопросу строительства магистрали, соединяющей Рязанский и Волгоградский проспекты. Протесты вызвал реализуемый мэрией проект, который предполагает строительство дороги прямо под окнами жилых домов на Окской улице.
Напомним, что ранее обсуждался вариант строительства, не затрагивающий интересов жителей района, с прокладкой магистрали в промзоне по 2-му Вязовскому проезду. Кроме того, по информации жителей, ветхие пятиэтажные дома на Окской улице ранее планировалось расселять. Сейчас это решение отменено в пользу проекта мэрии.
Отметим, что приглашение на митинг было направлено на имя мэра Москвы, префекта, и глав управ, но никто, как и следовало ожидать, на мероприятие не явился.
Выступавшие на митинге называют новый проект мэрии «дорогой смерти. «Это дорога бутылочного типа, - рассказала одна из активисток. - Мы только что там проезжали и стояли 40 минут в пробке. Ещё нет никаких магистралей, но на перекрёстке постоянно бьются люди». Она также сообщила, что рядом протекает подземная река Коломенка. «Никаких гидрологических экспертиз о том, что здесь можно прокладывать дорогу, нет. Неизвестно, к чему это может привести».
«Мы совершенно чётко показали, что вариант мэрии – губительный, незаконный и не поддерживается жителями, - заявил в своем выступлении депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. - Но мэрия ничего не желает слушать и ссылается на какие-то общегородские интересы. Какие могут быть общегородские интересы, если жители уже высказали своё мнение? Они что, не считают вас горожанами?»
Среди выступавших на митинге были и местные жители, принимающие участие в защите парка «Кусково», через который столичные власти прокладывают очередную магистраль. Со строительством этой дороги «творится настоящий беспредел, - заявила жительница района Кузьминки Инна Давыдова. - Стоит церковь XVII века, её по документам омолодили аж на 300 лет, только чтобы можно было построить эту дорогу. Как в здравом уме можно придумать, чтобы огромная магистраль шла через жилые кварталы, вековые постройки? Москва расширяется, никакая социальная инфраструктура не создаётся, и наши районы просто вытаптываются».
По итогам митинга его участники начали сбор подписей против варварской градостроительной политики администрации Сергея Собянина.