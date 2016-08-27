Начальника отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы задержали за взятку
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке"
Начальника отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете сообщили, что с 2013-го по 2014 год, находясь на территории Московской области, в том числе на пароме, расположенном в водной акватории Клязьминского водохранилища, начальник отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы, получил от предпринимателя не менее 2 млн рублей.
Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке".