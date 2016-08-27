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27 августа 10:24

Начальника отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы задержали за взятку

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке"

Начальника отдела собственной безопасности УВД по Центральному административному округу Москвы подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете сообщили, что с 2013-го по 2014 год, находясь на территории Московской области, в том числе на пароме, расположенном в водной акватории Клязьминского водохранилища, начальник отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы, получил от предпринимателя не менее 2 млн рублей.

Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке".

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