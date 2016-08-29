Московские власти провели вторую «ночь длинных ковшей»
В Москве 29 августа стартовала вторая по счету «ночь длинных ковшей». В ночь на понедельник власти приступили к сносу торговых объектов, которые ранее были признаны самостроем
В Москве 29 августа стартовала вторая по счету «ночь длинных ковшей». В ночь на понедельник власти приступили к сносу торговых объектов, которые ранее были признаны самостроем.
Демонтажные работы, в частности, были проведены у станций метро «Электрозаводская», «Улица 1905 года» и «Кропоткинская».
По словам главы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Сергея Шогурова, суммарная площадь демонтируемых сооружений составляет 30,5 тысяч квадратных метров. В списке под снос 107 объектов. 30 из них были снесены собственниками самостоятельно.
Владельцы 29 сооружений общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров отказались их сносить, а остальные обратились к властям за помощью в сносе, сообщает «Мослента».
Объекты самостроя из второго списка будут сносить в три этапа. Сначала снесут незаконные постройки, затем вывезут мусор, после чего власти приступят к благоустройству очищенной территории.
Напомним, первый массовый снос самостроя в Москве прошел в ночь на 9 февраля. Тогда было убрано 103 торговых павильона.