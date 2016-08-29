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29 августа 10:50

В забайкальском лесу обнаружили свалку из писем, выброшенных «Почтой России»

«Почта России» в очередной раз дала повод для жалоб в связи с ненадлежащим исполнением сотрудников организации своих обязанностей. Так, клиент почты из Ростова-на-Дону снял на видео небрежную погрузку посылок, а в Забайкальском крае обнаружена свалка из корреспонденции

Фото: facebook.com/Дмитрий Плюхин

«Почта России» в очередной раз дала повод для жалоб в связи с ненадлежащим исполнением  сотрудников организации своих обязанностей. Так, клиент почты из Ростова-на-Дону снял на видео небрежную погрузку посылок, а в Забайкальском крае обнаружена свалка из корреспонденции.

Вадим Борисов из Ростова опубликовал в интернете, как грузчик местного отделения «Почты России» обходится с посылками. В ролике грузчик небрежно кидает коробки с отправлениями в грузовик.

По данным «Ленты.ру», когда запись разошлась по интернету с автором ролика связался некий Дмитрий Маркин, который назвал себя представителем «Почты России». Он заверил, что по данному факту будет проведена проверка, а грузчика накажут.

Одновременно с этим жители города Могоча в Забайкальском крае сообщили, что обнаружили в лесу свалку писем и документов, не доставленных адресатам «Почтой России».

О  находке сообщил глава Могочинского района Дмитрий Плюхин. По его словам, к нему обратились местные жители и сообщили, что нашли в лесу сразу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты.

«Горы писем! Все письма - входящие в Могочу, которые надо разнести по адресатам. Люди прихватили с собой охапку писем и показали мне. Это свинство! Это сволочизм какой-то. Люди пишут письма, отправляют, покупая марки оплачивают услуги доставки, а работники почты просто выбрасывают это в лес», - возмутился чиновник в Facebook.

На свалке оказались и вполне «свежие» письма, датированные июлем и августом этого года.

На свалке обнаружились письма из регионального управления Роспотребнадзора трем адресатам в Могоче, письмо его самому из Организации содружества бизнесменов, письма из банка ВТБ-24 о погашении просроченной задолженности и письма клиентам других банков, письма от компании ТТК своим абонентам, счета на оплату и т.д.

Пресс-служба амурского управления ФГУП «Почта России» сообщила, что проведет ведомственное расследование и накажет виновных, сообщает «Амур.инфо».

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