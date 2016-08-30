Мусульмане просят Путина сделать Курбан-байрам и Ураза-байрам выходными днями
В России мусульманские праздники могут получить статус выходных дней. С такой просьбой граждане обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву
В России мусульманские праздники могут получить статус выходных дней. С такой просьбой граждане обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org. Пока ее подписали только 500 человек.
Авторы петиции просят придать мусульманским праздникам Курбан-байрам и Ураза-байрам статус нерабочих дней на федеральном уровне, пишет «Независимая газета».
Автор обращения Юрий Курбанов объяснил свою просьбу многочисленностью общины мусульман в России, а также тем, что православное Рождество является государственным праздником.
«Мусульмане, не проживающие на территории Крыма, Татарстана, Башкортостана, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Кабардино-Балкарии, лишены права на официальный выходной в священные для ислама праздники, в отличие от православного населения, отмечающего Рождество Христово 7 января, который является выходным днем», - говорится в тексте петиции.