Минобороны потратит 396 млн рублей на «чудо-браслеты» для военнослужащих
Министерство обороны разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение партии браслетов «Стрелец-часовой». Стоимость контракта на «чудо-браслеты» составляет 396 млн рублей
Министерство обороны разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение партии браслетов «Стрелец-часовой». Стоимость контракта на «чудо-браслеты» составляет 396 млн рублей.
Разработка петербургской компании «Аргус-спектр» должна помочь военнослужащим эффективнее бороться с диверсантами. Браслет крепится на руку солдата, несущего караульную службу. Гаджет связан с командным пунктом. Например, в случае захвата часовой может незаметно нажать кнопку, после чего информация о ЧП поступит командованию.
По данным Life, самые «навороченные» браслеты получат подразделения в Крыму.
В Вооруженные силы РФ браслеты должны поступить до конца ноября текущего года.