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31 августа 00:06

Обманутые дольщики из Казани приехали митинговать в Москву

В Москве около здания Министерства строительства России во вторник прошла акция протеста обманутых участников долевого строительства из Казани. Дольщики в количестве 20 человек заявили, что приезд в Москву стал «жестом отчаяния»

В Москве около здания Министерства строительства России во вторник прошла акция протеста обманутых участников долевого строительства из Казани. Дольщики в количестве 20 человек заявили, что приезд в Москву стал «жестом отчаяния».

По словам манифестантов, строительство жилого комплекса «МЧС» компанией «Фон» в Казани ведется уже пять лет, но ни один дом не был сдан в эксплуатацию. В итоге сотни людей оказались обманутыми.

Пять лет назад люди вложились в строительство, однако сотни миллионов рублей исчезли со счетов компании, а строительство продвигается крайне медленно, сообщает издание «Реальное время».

Обманутые дольщики обращались в прокуратуру. Сейчас розыском активов компании «Фон» занимаются Главное следственное управление и Министерство внутренних дел Татарстана. При этом проблемы дольщиков по сей день остаются нерешенными.

Сами дольщики просят власти назначить уполномоченный банк для финансирования строительных работ под дальнейшую передачу ему имущества в виде непроданных квартир, офисов и земельного участка, а также снять обременения, наложенные на ЖК «МЧС» в виде обязательного отчисления 14% квартир сотрудникам государственных органов.

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