Туристы пожаловались Путину на ужасающую санитарную обстановку на курортах Черного моря
Россияне, отдыхающие на отечественных курортах Черного моря, рассказали властям о «катастрофическом» состоянии мест отдыха. Петиция с рассказом об ужасающей санитарной ситуации на черноморском побережье размещена на сайте общественных инициатив Change.org
Россияне, отдыхающие на отечественных курортах Черного моря, рассказали властям о «катастрофическом» состоянии мест отдыха. Петиция с рассказом об ужасающей санитарной ситуации на черноморском побережье размещена на сайте общественных инициатив Change.org.
Жительница Норильска Лариса Янголь рассказала, что отдыхала с маленьким ребенком в Адлере всего два дня, но за это время они успели «получить вместо отдыха кишечную инфекцию и тур в инфекционную больницу, которая оказалась переполнена отдыхающими».
«Больные детки лежат даже в коридорах, мест не хватает! У всех одна история - купались в адлерском Черном море, куда сливают нечистоты и кишит кишечная палочка!... И это в постолимпийском Сочи, где для гостей олимпиады сделали все, а для своих деток не могут создать условия для безопасного отдыха!» - говорится в петиции.
«Прошу повлиять на местные власти и общую санитарную обстановку на побережье, которая вышла из под контроля и угрожает здоровью нации!» - говорится в обращении Янголь, которое она адресовала президенту страны Владимиру Путину.
Пока под петицией подписались более 800 человек. Многие из подписавшихся также переболели во время отдыха кишечной инфекцией.
Граждане просят власти не замалчивать «всю правду об эпидемиологической ситуации».