Экологическая катастрофа имени Воробьева
Подмосковные власти систематически закрывают глаза на неконтролируемый вывоз мусора из столицы, повышая тем самым градус экологической опасности для жителей региона
Мы уже не раз писали об острейшей – и хронически нерешаемой - проблеме Подмосковья, мусорных свалках. О том, как команда Андрея Воробьева пытается устроить полигоны ТБО на пахотных землях, о мифических проектах по строительству якобы наисовременнейших мусороперерабатывающих заводов, о том, как региональное минприроды смотрит сквозь пальцы на мусорный коллапс в Одинцовском районе. И о многом другом.
Казалось бы, еще в мае на самом высоком уровне тему утилизации столичного мусора обсудили в очередной раз, поставив все точки над i. Тогдашний глава АП Сергей Иванов, руководство ГК «Ростех», представители Минпромторга и Минэнерго, Москвы и Подмосковья – состав участников говорит сам за себя. Как очевиден и круг главных допущенных до «мусорного пирога» – компании Игоря Чайки, Романа Абрамовича, Геннадия Тимченко, Сергея Чемезова. Всякие мелкие нарушения решаются кулуарно, лишние люди из этого бизнеса устраняются без особого шума. В общем, вокруг все свои. Могли бы договориться кто, куда и что вывозят, как утилизируют (если утилизируют) и сделать красиво, «под ключ».
Не сделали. И Собянин, и Воробьев, их друзья и сыновья друзей, занимающиеся мусором, получив бюджетные деньги, в очередной раз показали, что им всем, подчеркиваем – всем! – на область и на людей наплевать. Москва продолжает сваливать свои отходы в леса и овраги Московской области. Причем не очень далеко от МКАД. Мусорную мафию не напугать ни штрафами, ни арестами земельных участков. А производит город Москва, напомним, 22 миллиона тонн отходов ежегодно! Каждый пятый килограмм российского мусора – столичный.
По просьбе жителей Подмосковья экологи провели нехитрый эксперимент. Во всех районах столицы они заложили в мусорные баки специальные трекеры, чтобы в реальном времени отслеживать перемещение мусора и узнавать, на какие полигоны и в какие сроки он вывозится. И очень быстро получили четкую картину: грузовики со строек, городские мусоровозы, частные подрядчики и клининговые компании ежедневно вывозят тонны мусора, конечные точки размещения которого не всегда являются полигонами. По мнению экологов, больше всех гадит в регионе компания, получившая от администрации Собянина подряд на 25 млрд. рублей. Судя по сумме, это ООО «Эколайн», которую контролирует Геннадий Тимченко. По условиям контракта, оператор должен сортировать и перерабатывать мусор, вывозя за МКАД отходы органического происхождения, однако по факту ничего этого не происходит.
Совершенно очевидно, что сегодня столичные власти совершенно не думают, что будет с мусором после того, как он пересечет МКАД. Не волнует эта тема и подмосковное правительство. В регионе возле водоёмов и населённых пунктов существуют десятки несанкционированных свалок, которые с каждым днем только разрастаются. Каждый день из города тянутся сотни грузовиков и мусоровозов, вываливающих мусор где попало. И никакой ответственности подрядчиков иди курирующих их чиновников обоих правительств. Видимо, как сейчас принято говорить, «все в теме».
Экологи утверждают, что за последние 15 лет вывоза столичного мусора на подмосковные свалки Московской области был нанесен экологический ущерб на сумму не менее 4,5 триллионов рублей. Особенно сильно ухудшилась экологическая ситуация в регионе за последний год, причем настолько, что, как неоднократно сообщали СМИ, в общественных приемных президента РФ шокированы потоком жалоб населения на бездействие губернской власти. Вот и возникает вопрос: или губернатор Воробьев не знает, чем занимаются (точнее, не занимаются) его подчиненные, или он тоже «в теме»?