Челябинский айтишник в поисках телефона своей девушки узнал номер Медведева
В Челябинске молодой человек, пытаясь найти в интернете новый телефонный номер своей подруги, случайно выяснил, с каких мобильных зарегистрированы в Сети аккаунт премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ...
В Челябинске молодой человек, пытаясь найти в интернете новый телефонный номер своей подруги, случайно выяснил, с каких мобильных зарегистрированы в Сети аккаунт премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и главного программиста соцсети Олега Илларионова.
Юноша под ником Алекс Ребл сообщил об этом администрации «ВКонтакте», сообщает Znak.ru.
«Еще со школы взломами и созданием сайтов занимаюсь, смотреть исходные коды уже вошло в привычку. Тут в разделе закладки я и обнаружил странность. Сервер отдает больше данных, чем нужно, включая те, которые в закрытом доступе. По сути нужно было всего лишь добавить человека в закладки, далее новый дизайн сам предоставлял номер. Мне удалось получить номер Павла Дурова — я не поверил. Затем получил номер Дмитрия Медведева — тут я понял, что это конкретный ляп. Лично мне нужна была помощь команды ВКонтакте», - приводит переписку с уральским айтишником сообщество «Код Дурова» в соцсети.
В администрации соцсети отметили, что ничего противозаконного молодой человек не совершил и, кроме того, сам привлек внимание специалистов «ВКонтакте» к обнаруженной «дыре».
«А ведь это все ради тебя, Кать. Не жалуюсь, денег мне, конечно, не заплатили (перестарался) да и не надо мне, я тебя искал…», - написал компьютерщик из Челябинска, который из-за девушки попал в новостные сводки.