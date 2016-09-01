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01 сентября 12:42

В Беслане проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе №1

В 8 часов утра по местному времени началась вахта памяти. Удар колокола, установленного во дворе школы, возвестил о начале траурных мероприятий, которые продлятся до 3 сентября

Фото: sti-club.su

В Беслане в четверг, 1 сентября, начались мероприятия, посвященные 12-й годовщине теракта в школе №1.

В 8 часов утра по местному времени началась вахта памяти. Удар колокола, установленного во дворе школы, возвестил о начале траурных мероприятий, которые продлятся до 3 сентября.

В траурных мероприятиях в Беслане принимают участие около 2 тысяч человек, сообщает «Интерфакс». В спортзале школы, где  террористы удерживали детей, их родителей и учителей, возложили цветы и венки к фотографиям погибших. Под фотографиями погибших разместили мягкие игрушки и бутылки с водой, которой не хватало заложникам на протяжении трех дней.

На период 31 августа - 6 сентября весь личный состав МВД России по Северной Осетии переведен на усиленный режим несения службы. В Беслане общественный порядок охраняют около 1,5 тысяч полицейских.

12 лет назад в 9:15 во время торжественной линейки здание школы захватили террористы. В заложниках оказались 1,2 тыс. человек. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды.

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей. Учебный год в Беслане с тех пор начинается 5 сентября.

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