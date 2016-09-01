На российских предприятиях вернут обязательную гимнастику под звуки гимна
«Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», - заявили в Общественной палате
На российских предприятиях могут вернуть советскую традицию поводить производственную гимнастику. С такой инициативой в Минтруд обратились члены Общественной палаты РФ.
«Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», - отметил зампредседателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрий Чугунов, слова которого приводит РБК.
Общественник отметил, что в России растет смертность от малоподвижного образа жизни. Отсутствие физической активности, по его словам, ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Напомним, что в эпоху Советского Союза на предприятиях перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут проводилась гимнастика.