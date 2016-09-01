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01 сентября 15:41

На российских предприятиях вернут обязательную гимнастику под звуки гимна

«Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», - заявили в Общественной палате

Фото: vologda-portal.ru

На российских предприятиях могут вернуть советскую традицию поводить производственную гимнастику. С такой инициативой в Минтруд обратились члены Общественной палаты РФ.

 «Пусть речь идет о 15-20 минутах в день, которые можно совместить с прослушиванием гимна, музыки или какими-либо командообразовательными практиками на усмотрение работодателя», - отметил зампредседателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрий Чугунов, слова которого приводит РБК.

Общественник отметил, что в России растет смертность от малоподвижного образа жизни. Отсутствие физической активности, по его словам, ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что в эпоху Советского Союза на предприятиях перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут проводилась гимнастика.

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