На сайте госзакупок появился заказ на «поставку заключенных» в Крым
На сайте госзакупок появился заказ на поставку заключенных на полуостров Крым. Согласно заявке, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе
На сайте госзакупок появился заказ на поставку заключенных на полуостров Крым. Согласно заявке, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе.
Контракт на поставку заключенных обнаружила юрист Фонда борьбы с коррупцией Екатерина Петрова. В сведениях о закупке в графе «Наименование товара» говорится: «рабочая сила из числа осужденных в количестве до 60 человек».
До декабря 2016 года в Крым должны бесплатно поставить до 60 заключенных для строительства СИЗО в Симферополе. В качестве места поставки указана исправительная колония №1 управления ФСИН по Крыму и Севастополю.
Юрист ФБК отметила, что никаких противоречий с законом в данном заказе нет, но у правозащитников он вызвал ассоциации с работорговлей.
Согласно закону, каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. В тоже время глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова назвала данный госконтракт» объявлением мирного работорговца».