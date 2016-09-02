Держатели карт Visa российских банков пожаловались на проблемы с платежами за границей
Держатели карт Visa, выпущенных российскими банками, в четверг пожаловались на отказы при проведении транзакций за границей. В частности, на сбои в работе карт пожаловались клиенты Сбербанка и ВТБ
Держатели карт Visa, выпущенных российскими банками, в четверг пожаловались на отказы при проведении транзакций за границей. В частности, на сбои в работе карт пожаловались клиенты Сбербанка и ВТБ.
Сбой произошел днем 1 сентября и касался только транзакций, совершаемых российскими путешественниками.
К вечеру четверга представители Visa сообщили, что технические неполадки устранены, сейчас платежная система работает в штатном режиме.
«Все решили», - сообщил представитель компании, слова которого приводит РБК. Число транзакций, которые затронул сбой, не сообщается.
В пресс-службе Visa также отметили, что сбой имеет ограниченное влияние и не затрагивает обработку транзакций по картам системы внутри России.