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02 сентября 11:31

Верховный суд признал незаконной ликвидацию движения «Стоп Хам»

Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «Стоп Хам». Таким образом, ВС удовлетворил жалобу представителей движения, которое борется с нарушителями правил парковки

Фото: primechaniya.ru

Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «Стоп Хам». Таким образом, ВС удовлетворил жалобу представителей движения, которое борется с нарушителями правил парковки.

Напомним, в марте «Стоп Хам» был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. Скандально известное движение Мосгорсуд ликвидировал по требованию Министерства юстиции.

Решение о ликвидации объяснили тем, что «Стоп Хам» с 2013 года не представляет Минюсту сведения о своей деятельности, в частности, местонахождение руководящего органа организации и данные о руководстве, что является нарушением части 1 ст. 29 федерального закона «Об общественных объединениях».

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