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02 сентября 13:15

Белгородцы считают себя православными, но одобряют свободные сексуальные связи

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области предоставила результаты исследования, которое показало, что жители региона называют себя православными, но в церковь ходят лишь иногда ...

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области предоставила результаты исследования, которое показало, что жители региона называют себя православными, но в церковь ходят лишь иногда и не видят ничего плохого в «свободной любви».

Областные власти представили портрет современного белгородца. Как сообщает портал Go31.ru, департамент внутренней и кадровой политики региона провел социологическое исследование, чтобы узнать, что чувствуют жители Белгородчины по отношению к себе и окружающим и к чему стремятся. Данные о результатах тестирования, которое было организовано в прошлом году, представила на педагогической конференции в Чернянке Ольга Павлова, замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Выяснилось, что современный белгородец ценит семью, патриотизм и веру, но при этом так называемые верующие одобряют свободные сексуальные связи. Также жители региона много ждут от власти, но сами не спешат слишком рьяно проявлять гражданскую активность. Так, по результатам исследования, более 60 процентов белгородцев никогда не проявляли гражданской активности и не участвовали в ТОС (Территориальное общественное самоуправление).

По словам Павловой, в опросе участвовали белгородцы всех возрастов и социальных слоёв.

В Белгородском, в Красненском, и в Ракитянском районах жители больше всего ценят понятия семьи, патриотизма и социальной справедливости. При этом треть белгородцев считают патриотизм «пережитком прошлого».

90 процентов опрошенных считают себя верующими или «скорее верующими». Но лишь 16 процентов из них посещают храмы. Большинство респондентов заявили, что ходят в церковь «от случая к случаю» или по праздникам.

Стоит отметить, что отвечающие, назвавшие себя православными, чаще всего оправдывали не только «свободную любовь», но и уклонение от службы в армии и сокрытие доходов, а треть респондентов заявила, что готова поступиться принципами ради достижения цели.

А вот однополые связи, аборты, пьянство и научные эксперименты с человеческими эмбрионами, по мнению опрошенных, нельзя оправдать никакими причинами. Участники тестирования также отказались оправдать неприязнь к лицам других национальностей.

Главной целью большая часть участников исследования назвала достижение собственного благополучия. Лишь 10 процентов заявили, что находятся в поисках смысла жизни.

Больше всего жителей «Святого Белогорья», исходя из результатов тестирования, раздражают разделение на богатых и бедных, низкий уровень культуры, беззащитность простых граждан перед власть имущими и бездуховность.

Некоторые белгородские чиновники, к примеру, бывший мэр Белгорода Сергей Боженов, который сейчас баллотируется в Госдуму, и ранее предпринимали попытки наставить белгородцев на путь истинный. Так на городской муниципальной коллегии в 2014 году, как сообщила нашему корреспонденту депутат горсовета Татьяна Дубинина, мэр заявил, что чиновники должны или жениться, или уволиться из городской администрации. Боженов отметил, что сотрудники мэрии, которые проводят мероприятия, направленные на сохранение семейных ценностей и улучшение демографии в Белгороде, сами должны придерживаться моральных правил и не могут жить гражданским браком. О результатах перевоспитания чиновников до сих пор ничего неизвестно.

В целом Святое Белогорье известно борьбой за нравственность и православие. Церкви в областном центре стоят практически на каждом углу, но, как показал очередной социологический опрос, пока что наблюдается лишь внешний эффект: белгородцы называют себя православными, но при этом живут гражданским браком и спят друг с другом до свадьбы, а также заботятся в первую очередь о своей личной выгоде и готовы ради нее поступиться принципами.

Теги: Белгородская область
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