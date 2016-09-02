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02 сентября 15:15

В Тверской области нашлась «вечная дорога», которая не требует ремонта уже 11 лет

По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась

Фото: kursk.kp.ru

В России, как оказалось, еще существуют дороги, которые были построены что называется на совесть. Одна из них находится в Тверской области.

Журналист «Комсомольской правды» рассказал об участке дороги в тверском городе Бежецк, которая была построена 10 лет назад и до сих пор находится в хорошем состоянии.

По дороге передвигаются, в том числе и лесовозы, но выглядят эти девять километров трассы «как в Германии». Местные жители прозвали дорогу «вечной» в связи с тем, что она еще ни разу не ремонтировалась.

«Идеальная» дорога без ремонта граничит с обычной, которая латается практически ежегодно. Однако выглядят они, по словам корреспондента, как из двух разных цивилизаций.

Местные жители шутят, что «вечную дорогу» построили немцы в благотворительных целях, чтобы показать, как нужно строить дороги.

Местные чиновники, изучив архивы, сообщили, что «вечную дорогу» построили все-таки русские. Данный участок в 2005 году построил подрядчик из Петрозаводска Валентин Кац. Затем петрозаводская фирма покинула стройку, так как не договорилась по поводу цены с властями. По неофициальной информации, строители просто не захотели платить чиновникам «откат».

Секрет идеального состояния дороги состоит в том, что петрозаводский подрядчик привез гранитную крошку и новый щебень, тогда как обычно строители засыпают отработанный материал. Под водосток выкопали траншеи, сделав систему отвода грунтовых вод, хотя местные рабочие, как правило, просто кидают трубы под полотно. Трубы при этом обкладывались изолирующими материалами на специальном бетонном постаменте.

В итоге у Каца дорога получилась от основания до покрытия более метра толщиной, в отличие от тонких местных. За 11 лет на дороге появилась только одна выбоина.

Таким образом, петрозаводский специалист поставил под сомнение стандартные заявления чиновников о том, что дороги «убивают» плохой климат, загруженность и грузовой транспорт.

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